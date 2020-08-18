🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 地方

時力決策委員改選　高市林于凱、黃捷都登記參選

記者鄭婷襄/高雄報導
calendar_today2020-08-18 15:17:20

▲時代力量兩位高雄市議員林于凱、黃捷，都登記參加時代力量決策委員改選。（圖/時代力量提供）
▲時代力量兩位高雄市議員林于凱、黃捷，都登記參加時代力量決策委員改選。（圖/時代力量提供）

時代力量前主席徐永明涉入SOGO案退黨，決策委員在日前總辭並將進行改選，時力高雄市議員林于凱、黃捷均登記參選，林于凱指出，先前決策總辭象徵的是全體負責，但是現在黨更需要的是一起共度難關；黃捷則說，既然決定留下，嘗試投入其中，才有機會創造改變

林于凱在昨（17）日深夜發文說，前一陣子有人問他：「你們船是不是要沉了，你要怎麼辦？」，他說：「放心，只是吃水比較深而已」，但只要行徑方向正確，這艘船還是會慢慢浮上來，只要願意紮實動手，來深化台灣民主的眾志信念還在，那麼，時代力量就會在。

林于凱認為，「協助青年參政的平台」、「督促本土執政黨的進步」、「追求公平正義的社會」，是他眼中時代力量的現階段價值所在，如何讓黨務資源投入更有效率，強化黨內制度化工程，是他投入補選的目的。

他也列出包括「健全財務規劃」、「杜絕放話文化」、「基層意見溝通」、「強化地方組織」、「明訂決策職權」等五大政見；其中「杜絕放話文化」部分，林于凱認為過往「黨內人士」放話風氣，導致黨內互信基礎降低，演變成為各自放話的文化，對組織傷害甚大，他主張藉由司法調查來揪出黨內放話者，一旦確定私自放話事實，立即送紀律委員會處理，要杜絕這樣的放話文化不容易，因為有人就有鬼，但重建黨的對話互信基礎至關重要，還是必須想辦法處理。

黃捷則指出，此次改選的任期僅有短短半年，正是調整組織、改變黨內文化的試煉期，撐過去，時力才能開啟新的局面，若沒成功，時力終究可能走向分崩離析、底氣潰散的結局，所以在她的政見裡首要的承諾就是「願意好好遵守黨內規定，不因人設事、用不同標準來審視黨務」。

黃捷表示，這樣說是因為過去黨內規章即便再嚴密，也無力解決人的問題，唯有選出願意好好溝通、願意公正處理黨內事務的決策委員，不再內耗後，才能將力氣花在制度革新，所以她提出財政面、組織面以及政黨路線的實質建議，期許黨務的運作方式更明確化、更制度化，除了避免人治，也能善盡規劃，健全發展。

黃捷認為，時力從創建至今，歷經兩次立委選舉、一次議員選舉，雖然時力還年輕，但社會大眾對時力的信心和耐心也有限，不能總停留在牙牙學語、跌跌撞撞的階段，必須真正脫胎換骨，希望這次改選能將危機化為轉機，也請大家再給一次機會，見證時力的蛻變。

關鍵字

林于凱 SOGO案 決策委員 黃捷 時代力量

NOW民調中心

您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

繼續作答
票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

繼續作答
跟得上流行嗎！2020網路爆紅用語，您聽過哪些？

跟得上流行嗎！2020網路爆紅用語，您聽過哪些？

繼續作答

想看更多

[PR]2020最強愛的信物「情定晶世」限量酒　陶李夫妻愛不釋手

2020最強愛的信物「情定晶世」限量酒　陶李夫妻愛不釋手

[PR]疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

高雄市長補選慘敗　侯友宜：總有一天努力會被看見

高雄市長補選慘敗　侯友宜：總有一天努力會被看見

[PR]『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

[PR]最浪漫的全方位文青導演我們都喜歡岩井俊二的電影

最浪漫的全方位文青導演我們都喜歡岩井俊二的電影

[PR]無限重來！關於那些「時空輪迴」的電影

無限重來！關於那些「時空輪迴」的電影

[PR]『因為愛你，我的真面目只讓你知道！』12星座越來越愛你才會讓你看到的「真面目」！

『因為愛你，我的真面目只讓你知道！』12星座越來越愛你才會讓你看到的「真面目」！

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR][塔羅小測驗]抽張牌看看最近容易面臨什麼樣的困境？抽到這張的容易情緒崩潰

[塔羅小測驗]抽張牌看看最近容易面臨什麼樣的困境？抽到這張的容易情緒崩潰

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]藝FUN券2.0來了！這三種人走進超商就能申請！ 使用方法、領取方式一次看

藝FUN券2.0來了！這三種人走進超商就能申請！ 使用方法、領取方式一次看

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]2020年8/17~8/23十二星座塔羅運勢 ：巨蟹出現契機；金牛運氣好轉

2020年8/17~8/23十二星座塔羅運勢 ：巨蟹出現契機；金牛運氣好轉

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽