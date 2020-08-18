時力決策委員改選　高市林于凱、黃捷都登記參選

時代力量前主席徐永明涉入SOGO案退黨，決策委員在日前總辭並將進行改選，時力高雄市議員林于凱、黃捷均登記參選，林于凱指出，先前決策總辭象徵的是全體負責，但是現在黨更需要的是一起共度難關；黃捷則說，既然決定留下，嘗試投入其中，才有機會創造改變。





林于凱在昨（17）日深夜發文說，前一陣子有人問他：「你們船是不是要沉了，你要怎麼辦？」，他說：「放心，只是吃水比較深而已」，但只要行徑方向正確，這艘船還是會慢慢浮上來，只要願意紮實動手，來深化台灣民主的眾志信念還在，那麼，時代力量就會在。





林于凱認為，「協助青年參政的平台」、「督促本土執政黨的進步」、「追求公平正義的社會」，是他眼中時代力量的現階段價值所在，如何讓黨務資源投入更有效率，強化黨內制度化工程，是他投入補選的目的。





他也列出包括「健全財務規劃」、「杜絕放話文化」、「基層意見溝通」、「強化地方組織」、「明訂決策職權」等五大政見；其中「杜絕放話文化」部分，林于凱認為過往「黨內人士」放話風氣，導致黨內互信基礎降低，演變成為各自放話的文化，對組織傷害甚大，他主張藉由司法調查來揪出黨內放話者，一旦確定私自放話事實，立即送紀律委員會處理，要杜絕這樣的放話文化不容易，因為有人就有鬼，但重建黨的對話互信基礎至關重要，還是必須想辦法處理。





黃捷則指出，此次改選的任期僅有短短半年，正是調整組織、改變黨內文化的試煉期，撐過去，時力才能開啟新的局面，若沒成功，時力終究可能走向分崩離析、底氣潰散的結局，所以在她的政見裡首要的承諾就是「願意好好遵守黨內規定，不因人設事、用不同標準來審視黨務」。





黃捷表示，這樣說是因為過去黨內規章即便再嚴密，也無力解決人的問題，唯有選出願意好好溝通、願意公正處理黨內事務的決策委員，不再內耗後，才能將力氣花在制度革新，所以她提出財政面、組織面以及政黨路線的實質建議，期許黨務的運作方式更明確化、更制度化，除了避免人治，也能善盡規劃，健全發展。





黃捷認為，時力從創建至今，歷經兩次立委選舉、一次議員選舉，雖然時力還年輕，但社會大眾對時力的信心和耐心也有限，不能總停留在牙牙學語、跌跌撞撞的階段，必須真正脫胎換骨，希望這次改選能將危機化為轉機，也請大家再給一次機會，見證時力的蛻變。



