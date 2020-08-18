故宮首次大型藏傳佛教藝術特展　南部院區砌繪砂壇城首展

國立故宮博物院首次策畫大型藏傳佛教藝術特展，運用南部院區挑高展廳隆重展出五幅大型畫作中的〈文殊〉雙幅巨軸，故宮院長吳密察強調藝文連結，與文化部攜手合辦也向民間單位借展重要文物，展廳內也特別邀請在台藏僧以彩砂砌繪一幅「白傘蓋佛母砂壇城」。





故宮南院表示呼畢勒罕為清代官方文獻稱呼高僧轉化的尊稱，而在民間即以活佛為稱呼，從8月起盛大推出的「呼畢勒罕─清代活佛文物大展」，特別展出有232組﹙364件﹚作品，為故宮首次策畫完整大型清代藏傳佛教藝術，介紹清廷與西藏地區的達賴、班禪、內外蒙古的章嘉與哲布尊丹巴等重要活佛間互動歷史。



▲故宮首次策畫完整大型清代藏傳佛教藝術，當中別具意義的〈文殊〉雙幅巨軸可在南院挑高展廳中飽覽莊嚴妙相全貌。(圖／記者任禮清攝 2020.08.18）

故宮院長吳密察與文化部次長蕭宗煌、嘉義縣長翁章梁等人，共同出席在故宮南院的首展活動，吳密察表示呼畢勒罕清代文物大展精選故宮各處的典藏，含括有書畫、器物、圖書文獻等類型，並與文化部攜手合辦，也向民間單位借展相關重要文物，在公私協力下共同促成展覽，展件內容豐富且多元，足以窺見清代藏傳佛教活佛體制的歷史與文化脈絡。





吳密察說此展為故宮今年度策畫重點大展，將先後於南部及北部院區隆重登場，其中有五幅大型的畫作僅限定於南院特別展出，當中別具意義的〈文殊〉雙幅巨軸，係乾隆皇帝赴文殊菩薩道場五臺山朝聖後摹寫稿本，交由宮廷畫師丁觀鵬設色，觀眾可在南院挑高展廳中飽覽莊嚴妙相全貌。





展廳內由四位喇嘛共同砌繪的「白傘蓋佛母砂壇城」，傳統上被視為具護家息災之利益功德，藉此祈願國內疫情能由輕轉無，國人永保安康。在「清宮與活佛」單元中說明漢文「活佛」一詞之淵源，以及清廷採用蒙文音譯詞「呼畢勒罕」來指稱蒙藏佛教轉世活佛之緣由，並以御製經序、內廷文物、藏地唐卡造像等，介紹清初諸帝與藏傳佛教的互動，以及格魯派的傳承發展。





其他單元有「西藏的達賴與班禪」，介紹西藏最重要的兩支格魯派活佛世系。「安多章嘉國師與蒙古哲布尊丹巴」，則引介清代在內蒙與外蒙最高地位的兩位格魯派活佛，《關公唐卡》雙幅呈現了道教神祇關聖帝君進入藏傳體系的有趣面向，「走近活佛的生活」單元中，以各類清宮相關文物展現清代活佛在個人修持、儀式法器等領域的面貌，特選原藏於養心殿﹙清帝私人佛堂﹚、毓慶宮、慈寧宮、避暑山莊等代表性宮殿中的文物。



▲故宮策畫完整大型清代藏傳佛教藝術展出，院長吳密察與文化部次長蕭宗煌、嘉義縣府藝文連結由南部院區首展。(圖／記者任禮清攝 2020.08.18）

故宮南院表示「呼畢勒罕─清代活佛文物大展」展出至11月1日，暑假期間推出強檔不斷，還有「夏日親子藝術月」、「無人機群飛燈光秀」，以及9月底即將盛大登場的「2020故宮亞洲藝術節─蒙古月」等旗艦型活動，展覽及活動橫跨館內館外，不論白天夜晚都精彩。















