全台最大的電動車生產基地　今在嘉義馬稠後園區落成啟用

凱勝綠能基地的啟用，將成為目前台灣電動車產業規模最大的電動車產研公司，翁章梁期望凱勝公司未來能在馬稠後建置電動車輛產、研、製基地，提供更多就業機會，縣府團隊一定全力配合，讓公司營運順利，2030年已是政府全力推動公車電動化，並將透過電動公車打造全新電動車產業國家隊，讓台灣在綠色運輸這新世代產業上，立足國內並放眼全球，凱勝綠能公司為發展「MIT」電動車產業與滿足國內未來需求，在馬稠後重金投資5億元購入萬坪土地，將分一、二期興建台灣最先進的電動車輛研發生產基地。
凱勝公司表示，嘉義廠是目前國內唯一且為國際最先進的鋁合金模組車身技術產線，第一期工程為綠能車輛產業基地，將為嘉義地區帶來近百個就業機會，未來除電動公車研發生產，更整合未來各式商用車生產需求，規劃短期內可具備年產350輛以上電動低地板公車整車或底盤，長期規劃高峰期可年產650輛、甚至符合國家年度總體汰換量所需的各款電動公車、底盤及商用輕重卡車，二期工程計畫將視日後產能與需求再行建廠。
翁章梁指出，汽車電動化是全球汽車發展趨勢，去燃油化朝電動化將為汽車產業帶來創新的綠能科技發展模式，各國政府無不傾全力投入，交通部先前宣布要投入300億帶動整體電動巴士發展，2030年前全力推動電動巴士，除了市區公車電動化，包括偏鄉客運、高速公路客運全部都要電動化，估計未來3年的總需求量為850輛；且凱勝公司在台灣的電動巴士市場低地板電動巴士掛牌數量有150台，市占率的33％，為配合成長業績及滿足客戶需求，在馬稠後興建第一期廠房，首期以生產第二代全新電動巴士K9DA為主力，為綠能產業努力，也為嘉義增加就業機會及地方稅收。
凱勝綠能董事長陳怡仁宣布，日後新車型計畫，除現場展出的中型巴士底盤即將於明年進入市場外，並啟動InterCity城際快速電動公車與衍伸之無障礙快巴，同時為兼顧部分地區路幅狹窄與運量較小之需求，規劃設計9米短軸低地板電動公車等共3款新車型開發計畫，屆時將可提供並符合各式路線營運需求的多元化產品線；同時更透露在鋁合金骨架技術、電機與電池部分等關鍵組件部分已與國內相關廠商及產學單位洽談合作事宜，凱勝期許成為國內產業與國際電動車產業供應鏈的橋樑，全力協助國內相關廠商取得國際大廠在電動車業主流的專利技術、專利授權、生產製程與資格認證，進而能自主開發相關產品，藉以打造台灣電動車國家隊，立足台灣、放眼國際電動車產業供應鏈。