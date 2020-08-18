🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 地方

全台最大的電動車生產基地　今在嘉義馬稠後園區落成啟用

記者陳惲朋／嘉義報導
calendar_today2020-08-18 17:29:51

▲全台最大的電動車生產基地-凱勝綠能公司，18日冠蓋雲集的舉行剪綵啟用典禮。(圖／記者陳惲朋攝）
▲全台最大的電動車生產基地-凱勝綠能公司，18日冠蓋雲集的舉行剪綵啟用典禮。(圖／記者陳惲朋攝）
「美國特斯拉、台灣凱勝」，今(18)日在凱勝綠能科技公司嘉義電動車生產基地落成啟用典禮，因為凱勝綠能是全台最大的電動車生產公司，也讓電動車國家隊水到渠成，嘉義縣長翁章梁、立委陳明文、蔡易餘等到場共襄盛舉。

凱勝綠能基地的啟用，將成為目前台灣電動車產業規模最大的電動車產研公司，翁章梁期望凱勝公司未來能在馬稠後建置電動車輛產、研、製基地，提供更多就業機會，縣府團隊一定全力配合，讓公司營運順利，2030年已是政府全力推動公車電動化，並將透過電動公車打造全新電動車產業國家隊，讓台灣在綠色運輸這新世代產業上，立足國內並放眼全球，凱勝綠能公司為發展「MIT」電動車產業與滿足國內未來需求，在馬稠後重金投資5億元購入萬坪土地，將分一、二期興建台灣最先進的電動車輛研發生產基地。

▲電動巴士是凱勝綠能司主力產品，已經為國內公共運輸的環保節能減碳貢獻力量。(圖／記者陳惲朋攝）
▲電動巴士是凱勝綠能司主力產品，已經為國內公共運輸的環保節能減碳貢獻力量。(圖／記者陳惲朋攝）
凱勝公司表示，嘉義廠是目前國內唯一且為國際最先進的鋁合金模組車身技術產線，第一期工程為綠能車輛產業基地，將為嘉義地區帶來近百個就業機會，未來除電動公車研發生產，更整合未來各式商用車生產需求，規劃短期內可具備年產350輛以上電動低地板公車整車或底盤，長期規劃高峰期可年產650輛、甚至符合國家年度總體汰換量所需的各款電動公車、底盤及商用輕重卡車，二期工程計畫將視日後產能與需求再行建廠。

翁章梁指出，汽車電動化是全球汽車發展趨勢，去燃油化朝電動化將為汽車產業帶來創新的綠能科技發展模式，各國政府無不傾全力投入，交通部先前宣布要投入300億帶動整體電動巴士發展，2030年前全力推動電動巴士，除了市區公車電動化，包括偏鄉客運、高速公路客運全部都要電動化，估計未來3年的總需求量為850輛；且凱勝公司在台灣的電動巴士市場低地板電動巴士掛牌數量有150台，市占率的33％，為配合成長業績及滿足客戶需求，在馬稠後興建第一期廠房，首期以生產第二代全新電動巴士K9DA為主力，為綠能產業努力，也為嘉義增加就業機會及地方稅收。

▲嘉義縣長翁章梁(左)與凱勝綠能陳怡仁董事長將讓台灣在綠色運輸這新世代產業上，立足國內並放眼全球。(圖／記者陳惲朋攝）
▲嘉義縣長翁章梁(左)與凱勝綠能陳怡仁董事長將讓台灣在綠色運輸這新世代產業上，立足國內並放眼全球。(圖／記者陳惲朋攝）
凱勝綠能董事長陳怡仁宣布，日後新車型計畫，除現場展出的中型巴士底盤即將於明年進入市場外，並啟動InterCity城際快速電動公車與衍伸之無障礙快巴，同時為兼顧部分地區路幅狹窄與運量較小之需求，規劃設計9米短軸低地板電動公車等共3款新車型開發計畫，屆時將可提供並符合各式路線營運需求的多元化產品線；同時更透露在鋁合金骨架技術、電機與電池部分等關鍵組件部分已與國內相關廠商及產學單位洽談合作事宜，凱勝期許成為國內產業與國際電動車產業供應鏈的橋樑，全力協助國內相關廠商取得國際大廠在電動車業主流的專利技術、專利授權、生產製程與資格認證，進而能自主開發相關產品，藉以打造台灣電動車國家隊，立足台灣、放眼國際電動車產業供應鏈。

▲凱勝綠能董事長陳怡仁(左)致贈嘉義縣長翁章梁發光的電動巴士模型。(圖／記者陳惲朋攝）
▲凱勝綠能董事長陳怡仁(左)致贈嘉義縣長翁章梁發光的電動巴士模型。(圖／記者陳惲朋攝）
 

關鍵字

馬稠後 陳怡仁 翁章梁 凱勝綠能 電動車 特斯拉 嘉義縣 電動車國家隊 全台最大

NOW民調中心

基本工資「史上最微幅調整」 月薪24K、時薪160元

基本工資「史上最微幅調整」 月薪24K、時薪160元

繼續作答
您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

繼續作答
票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

繼續作答

想看更多

[PR]2020最強愛的信物「情定晶世」限量酒　陶李夫妻愛不釋手

2020最強愛的信物「情定晶世」限量酒　陶李夫妻愛不釋手

[PR]疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

高雄市長補選慘敗　侯友宜：總有一天努力會被看見

高雄市長補選慘敗　侯友宜：總有一天努力會被看見

[PR]『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

[PR]2020下半年重點活動 絕美燈光秀、超嗨音樂季等活動 玩出今夏最潮的派對

2020下半年重點活動 絕美燈光秀、超嗨音樂季等活動 玩出今夏最潮的派對

[PR]無限重來！關於那些「時空輪迴」的電影

無限重來！關於那些「時空輪迴」的電影

[PR]山下智久約未成年女性開房遭公司冷凍 列舉藝人「被消失」在螢光幕前的理由

山下智久約未成年女性開房遭公司冷凍 列舉藝人「被消失」在螢光幕前的理由

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]你也飽受火燒心的困擾嗎？胃食道逆流的飲食禁忌與不良習慣有哪些要注意？

你也飽受火燒心的困擾嗎？胃食道逆流的飲食禁忌與不良習慣有哪些要注意？

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]膽小的人不要看！精選八則短篇鬼故事看完包準你背脊發涼！

膽小的人不要看！精選八則短篇鬼故事看完包準你背脊發涼！

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]作家H：結婚後的五項質變與量變的指標，讓妳思考過後再進入婚姻

作家H：結婚後的五項質變與量變的指標，讓妳思考過後再進入婚姻

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽