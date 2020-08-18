台南市民對這兩家中醫診所用藥有疑慮　可申請送驗

衛生局4日兵分二路前往該兩家診所稽查，現場未發現非法中藥材，衛生局調閱病歷，請病患協助提供中藥進行化驗，目前共有9位病患，提供21件檢體（藥粉13件、藥材8件）送本局檢驗中心檢驗，檢驗項目為重金屬鉛及汞，檢驗結果均符合規定。
衛生局指出，民眾近期若對服用該兩家診所中藥有疑慮，可向衛生局提出送驗申請，時段為週一至週五每日上午8時至12時、下午1時30分至5時30分，請備妥足夠檢驗數量的中藥完整包裝（至少30克、30粒或藥粉包15包），並攜帶購買憑證（藥袋、收據、掛號單等）至衛生局申請，或撥打06-2679751轉分機234，將由專人提供服務。
民眾若服用該兩家診所中藥後，身體出現不適或疑似重金屬中毒現象，台南市目前有多家醫院提供重金屬檢驗，包括國立成功大學醫學院附設醫院、奇美醫療財團法人奇美醫院、衛生福利部台南醫院、台南市立醫院（委託秀傳醫療社團法人經營）、台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院、台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院、台南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營、高雄榮民總醫院台南分院、奇美醫療財團法人柳營奇美醫院、奇美醫療財團法人佳里奇美醫院、衛生福利部新營醫院、郭綜合醫院、衛生福利部台南醫院新化分院等，民眾可就近前往並由醫院醫師專業評估、檢驗與治療。
衛生局強調，衛生福利部早在民國94年5月1日就已全面禁止中藥用硃砂製造、調劑、輸入、輸出、販賣或陳列，含鉛丹口服用中藥亦於80年9月18日禁止製造、調劑、供應，如查獲不法業者擅自使用，將會祭出重罰，絕不寬貸。