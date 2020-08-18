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台南市民對這兩家中醫診所用藥有疑慮　可申請送驗

記者陳聖璋 / 台南報導
calendar_today2020-08-18 17:01:42

▲台南市衛生局前往中醫診所稽查。（圖／台南市衛生局提供）
▲台南市衛生局前往中醫診所稽查。（圖／台南市衛生局提供）
盛唐中醫診所日前遭查出自費中藥含有重金屬，導致多名患者服藥後重金屬中毒，台南市政府衛生局調查發現，該診所呂姓負責醫師曾到台南市東區的中鏵唐中醫診所及中西區的金華唐中醫診所看診。

衛生局4日兵分二路前往該兩家診所稽查，現場未發現非法中藥材，衛生局調閱病歷，請病患協助提供中藥進行化驗，目前共有9位病患，提供21件檢體（藥粉13件、藥材8件）送本局檢驗中心檢驗，檢驗項目為重金屬鉛及汞，檢驗結果均符合規定。

衛生局指出，民眾近期若對服用該兩家診所中藥有疑慮，可向衛生局提出送驗申請，時段為週一至週五每日上午8時至12時、下午1時30分至5時30分，請備妥足夠檢驗數量的中藥完整包裝（至少30克、30粒或藥粉包15包），並攜帶購買憑證（藥袋、收據、掛號單等）至衛生局申請，或撥打06-2679751轉分機234，將由專人提供服務。

▲民眾若對東區的中鏵唐中醫診所及中西區的金華唐中醫診所，用藥有疑慮，可向衛生局申請送驗。（圖／台南市衛生局提供）
▲民眾若對東區的中鏵唐中醫診所及中西區的金華唐中醫診所，用藥有疑慮，可向衛生局申請送驗。（圖／台南市衛生局提供）
民眾若服用該兩家診所中藥後，身體出現不適或疑似重金屬中毒現象，台南市目前有多家醫院提供重金屬檢驗，包括國立成功大學醫學院附設醫院、奇美醫療財團法人奇美醫院、衛生福利部台南醫院、台南市立醫院（委託秀傳醫療社團法人經營）、台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院、台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院、台南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營、高雄榮民總醫院台南分院、奇美醫療財團法人柳營奇美醫院、奇美醫療財團法人佳里奇美醫院、衛生福利部新營醫院、郭綜合醫院、衛生福利部台南醫院新化分院等，民眾可就近前往並由醫院醫師專業評估、檢驗與治療。

衛生局強調，衛生福利部早在民國94年5月1日就已全面禁止中藥用硃砂製造、調劑、輸入、輸出、販賣或陳列，含鉛丹口服用中藥亦於80年9月18日禁止製造、調劑、供應，如查獲不法業者擅自使用，將會祭出重罰，絕不寬貸。

關鍵字

盛唐中醫診所 送驗 鉛中毒 中醫診所 硃砂

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