林右昌嘆基隆推捷運「沒錢、沒人、沒路廊」　盼有好方案

林右昌指出，八堵到基隆之間，不是輕軌與台鐵二擇一，也不是單一選項，各種的評估、規劃有很多種，各種方案各有利弊，強調這些方案都還沒有最後定案，但一定要連接三鐵共構的南港站，與大台北都會圈連結起來，對基隆才有效益。
其次，林右昌指出，府會都做了很多的努力，大家都是為了基隆好，各位所提的各種意見，市府都會虛心接受，也會充分的跟中央反應，請各位放心，雖然基隆不是直轄市，不過市民都希望享有大台北都會的生活品質，然而市府沒人沒錢又沒有土地，若要新闢路廊就必須以天價徵收，最大的問題在於運量、預算跟路廊。
至於終點站的問題，市府的概念就是西岸的會展旅運智慧大樓要接到南港，現在輕軌銜接南港轉運站，已是三個城市跟交通部的共識，未來最終方案現在也已取得共識，認為應該由交通部出面找三個城市甚至宜蘭縣來好好協調，應該最近會有一些協調的動作，最終的方案一定是北北基共同討論，最後來完成。
林右昌強調，輕軌方案並沒有定案，其次就是一定會向交通部鐵道局跟規劃單位強烈表達地方需求，對於被影響的市民妥適處理，請大家放心，即便無法做到同月台轉乘，最少也要做到相鄰月台轉乘，一定會照顧到轉乘的便利性，目前的方案與期待還有落差，還有很大的進步和討論空間，希望能提出最好的方案。
林右昌最後用「匍匐前進、用心良苦」兩句話來形容這段時間以來的心情，希望大家一起珍惜推動輕軌捷運的寶貴成果，讓好的方案出現，當然他有最大的責任，也會持續努力。