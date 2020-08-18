🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 地方

林右昌嘆基隆推捷運「沒錢、沒人、沒路廊」　盼有好方案

記者宋原彰/基隆報導
calendar_today2020-08-18 17:05:51

▲林右昌認為基隆長年規劃捷運的難處為「沒錢、沒人、沒路廊」，但這兩年已有改善，他會持續向規劃單位反應民意，並以「匍匐前進、用心良苦」形容這段時間以來的心情。（圖／基隆市政府提供）
▲林右昌認為基隆長年規劃捷運的難處為「沒錢、沒人、沒路廊」，但這兩年已有改善，他會持續向規劃單位反應民意，並以「匍匐前進、用心良苦」形容這段時間以來的心情。（圖／基隆市政府提供）
有關基隆輕軌捷運規劃案，基隆市長林右昌今(18)日於議會臨時會上說明，他認為基隆長年規劃捷運的難處為「沒錢、沒人、沒路廊」，但這兩年已有改善，他會持續反應民意，並以「匍匐前進、用心良苦」形容自己的心情，希望大眾珍惜市府推動輕軌捷運的成果，讓好方案出現。

林右昌指出，八堵到基隆之間，不是輕軌與台鐵二擇一，也不是單一選項，各種的評估、規劃有很多種，各種方案各有利弊，強調這些方案都還沒有最後定案，但一定要連接三鐵共構的南港站，與大台北都會圈連結起來，對基隆才有效益。

其次，林右昌指出，府會都做了很多的努力，大家都是為了基隆好，各位所提的各種意見，市府都會虛心接受，也會充分的跟中央反應，請各位放心，雖然基隆不是直轄市，不過市民都希望享有大台北都會的生活品質，然而市府沒人沒錢又沒有土地，若要新闢路廊就必須以天價徵收，最大的問題在於運量、預算跟路廊。

▲林右昌認為基隆長年規劃捷運的難處為「沒錢、沒人、沒路廊」，但這兩年已有改善，他會持續向規劃單位反應民意，並以「匍匐前進、用心良苦」形容這段時間以來的心情。（圖／基隆市政府提供）
▲林右昌認為基隆長年規劃捷運的難處為「沒錢、沒人、沒路廊」，但這兩年已有改善，他會持續向規劃單位反應民意，並以「匍匐前進、用心良苦」形容這段時間以來的心情。（圖／基隆市政府提供）
至於終點站的問題，市府的概念就是西岸的會展旅運智慧大樓要接到南港，現在輕軌銜接南港轉運站，已是三個城市跟交通部的共識，未來最終方案現在也已取得共識，認為應該由交通部出面找三個城市甚至宜蘭縣來好好協調，應該最近會有一些協調的動作，最終的方案一定是北北基共同討論，最後來完成。

林右昌強調，輕軌方案並沒有定案，其次就是一定會向交通部鐵道局跟規劃單位強烈表達地方需求，對於被影響的市民妥適處理，請大家放心，即便無法做到同月台轉乘，最少也要做到相鄰月台轉乘，一定會照顧到轉乘的便利性，目前的方案與期待還有落差，還有很大的進步和討論空間，希望能提出最好的方案。

林右昌最後用「匍匐前進、用心良苦」兩句話來形容這段時間以來的心情，希望大家一起珍惜推動輕軌捷運的寶貴成果，讓好的方案出現，當然他有最大的責任，也會持續努力。

關鍵字

基隆輕軌 台鐵 林右昌 基隆 捷運 交通部鐵道局

NOW民調中心

基本工資「史上最微幅調整」 月薪24K、時薪160元

基本工資「史上最微幅調整」 月薪24K、時薪160元

繼續作答
您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

繼續作答
票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

繼續作答

想看更多

[PR]2020最強愛的信物「情定晶世」限量酒　陶李夫妻愛不釋手

2020最強愛的信物「情定晶世」限量酒　陶李夫妻愛不釋手

[PR]疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

高雄市長補選慘敗　侯友宜：總有一天努力會被看見

高雄市長補選慘敗　侯友宜：總有一天努力會被看見

[PR]『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

[PR]2020下半年重點活動 絕美燈光秀、超嗨音樂季等活動 玩出今夏最潮的派對

2020下半年重點活動 絕美燈光秀、超嗨音樂季等活動 玩出今夏最潮的派對

[PR]無限重來！關於那些「時空輪迴」的電影

無限重來！關於那些「時空輪迴」的電影

[PR]山下智久約未成年女性開房遭公司冷凍 列舉藝人「被消失」在螢光幕前的理由

山下智久約未成年女性開房遭公司冷凍 列舉藝人「被消失」在螢光幕前的理由

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]你也飽受火燒心的困擾嗎？胃食道逆流的飲食禁忌與不良習慣有哪些要注意？

你也飽受火燒心的困擾嗎？胃食道逆流的飲食禁忌與不良習慣有哪些要注意？

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]膽小的人不要看！精選八則短篇鬼故事看完包準你背脊發涼！

膽小的人不要看！精選八則短篇鬼故事看完包準你背脊發涼！

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]作家H：結婚後的五項質變與量變的指標，讓妳思考過後再進入婚姻

作家H：結婚後的五項質變與量變的指標，讓妳思考過後再進入婚姻

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽