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洗錢在逃莊姓大亨早已「新南向」　獲東南亞皇室頭銜

記者鄧力軍/台報中導
calendar_today2020-08-18 19:47:21

▲莊姓大亨早已「新南向」佈局發展，並獲東南亞國家皇室頒封皇室頭。(圖/記者鄧力軍翻攝)
▲莊姓大亨早已「新南向」佈局發展，並獲東南亞國家皇室頒封皇室頭。(圖/記者鄧力軍翻攝)
台中檢警調上周查緝地下匯兌洗錢集團時，幕後莊姓金主早一步閃人，讓檢方相當錯愕，懷疑有洩密之嫌而展開內部調查；據瞭解這位莊姓大亨財力驚人，事業版圖橫跨台灣、中國、泰國、馬來西亞等東南亞國家，包括房地產、網路資訊科技、餐飲和觀光產業，估計身價「好幾個百億」。

據中部人士透露，莊姓金主1、20年前即從電解水機業務轉投入博奕事業，再升級為線上博奕產業，有了網路的資源與架構，很容易就與地下金融匯兌整合為一條龍，每日經手處理的金額超乎想像，都是以「億」來計算，事業、財富、人脈迅速累積，成為另一種「隱形冠軍」。

據了解，莊姓大亨為人海派，只要是地方單位或交往的友人有困難，他都慷慨解囊，地方單位欠缺經費與設備，他也一口答應全力資助去年台中知名餐飲團「潮港城」傳出跳票財務危機，莊姓大亨即伸出援手，由旗下「新力旺集團」加入潮港城董事會，挹注資金。

莊某比蔡政府還早「新南向」，其海外事業除了在馬來西亞成立控股集團投資科技和建設公司，在柬埔寨亦投資土地開發，另擔任寮國國家建設銀行和東盟工業園區董事，去年還與馬國政府簽約合作，成立博奕學院培育博奕人才靈活交際手腕獲得多個皇室冊封，其中由馬來西亞元首冊封的「丹斯里」，和「拿督斯里」級別相等，全球只有250人能獲得這份榮耀，而「莊董」是全台第一人另也獲頒柬埔寨國家勛爵、印尼國王冊封為「王子」等殊榮。

莊姓大亨財力雄厚，包括他有彎流型私人飛機、私人遊艇、及一輛上億元的義大利（Bugatti）超跑等而中南部政商界年前還流行購買他發行的「周文幣」，據說這是一種模仿比特幣的虛擬貨幣，如果推行成功，更助於各種金融活動的洗錢動作，己有北中南各界指標人士購買數十億元，並獲得周姓大亨「保本獲利」的承諾，而捲起一陣「周文幣」風。

 

關鍵字

莊周文 台中地檢署 洩密 拿督 周文幣

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