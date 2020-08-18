🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 地方

參加金門遊程卻被丟包太武山下　團員、旅行社各說各話

記者蔡若喬/金門報導
calendar_today2020-08-18 19:45:02

▲參加采風錄旅行社的金門3天2夜旅遊團，30名團員被丟包在太武山下。(圖/記者蔡若喬攝)
▲參加采風錄旅行社的金門3天2夜旅遊團，30名團員被丟包在太武山下。(圖/記者蔡若喬攝)
由采風錄旅行社所承接的金門3天2夜旅遊團30名團員，上午8時許搭乘遊覽車出門遊玩，卻被丟包在太武山下長達4個小時，旅行社最後調派一輛小箱型車來分批接駁，團員氣得直跳腳。

▲爸爸抱著小朋友在太武山下苦苦等待，一臉無奈。(圖/記者蔡若喬攝)
▲爸爸抱著小朋友在太武山下苦苦等待，一臉無奈。(圖/記者蔡若喬攝)
▲潘姓領隊說，團員出發前就已被告知此行的遊覽車及住宿有問題。(圖/記者蔡若喬攝)
▲潘姓領隊說，團員出發前就已被告知此行的遊覽車及住宿有問題。(圖/記者蔡若喬攝)
▲采風錄旅行社最後調派一輛小箱型車來分批接駁。(圖/記者蔡若喬攝)
▲采風錄旅行社最後調派一輛小箱型車來分批接駁。(圖/記者蔡若喬攝)
趁著國內疫情趨緩，搭配中央安心旅遊補助方案，來自桃園縣的29鄉親參加由采風錄旅行社舉辦的金門3天2夜遊程，卻在第2天被丟包在金門著名景點太武山下4個多小時，團員痛批遊行社實在太離譜。

從上午8點等到中午1點，現場終於出現一輛藍色的箱型車，準備將團員分批接往下一個地點，但老人和小孩早已又累又餓，完全沒了旅遊的興致。

面對團員的抱怨，隨團領隊潘清正卻表示，出發時就已告知遊覽車及住宿有問題，且建議延後出團或乾脆取消行程，因有團員說認識金門的旅遊業者可以幫忙喬，才會勉強出團。

對於潘姓領隊的說法，團員則是反駁說，早在1個月前就已經預約此次行程，且已繳交款項，但旅行社卻在出發三天前臨時告知「沒車、沒房」無法成團，他們才會提供金門其它旅遊業者的電話，讓采風錄旅行社做最後的努力。

團員說，最後還是采風錄旅旅行社回覆說一切沒問題了，他們才會出團，但萬萬沒想到出了這麼大的一個包。

金門縣政府大力譴責不肖業者以低價團吸引遊客，卻未能妥善安排行程，造成遊客敗興而歸，將協助遊客向有關單位申訴，並會向交通部觀光局建議停權這間旅行社的安心旅遊補助資格，杜絕相關情事再次發生，以維護旅遊服務品質，並維持金門良好觀光形象。

關鍵字

太武山下 丟包 采風錄旅行社

NOW民調中心

基本工資「史上最微幅調整」 月薪24K、時薪160元

基本工資「史上最微幅調整」 月薪24K、時薪160元

繼續作答
您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

繼續作答
票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

繼續作答

想看更多

[PR]2020最強愛的信物「情定晶世」限量酒　陶李夫妻愛不釋手

2020最強愛的信物「情定晶世」限量酒　陶李夫妻愛不釋手

[PR]疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

高雄市長補選慘敗　侯友宜：總有一天努力會被看見

高雄市長補選慘敗　侯友宜：總有一天努力會被看見

[PR]『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

[PR]2020下半年重點活動 絕美燈光秀、超嗨音樂季等活動 玩出今夏最潮的派對

2020下半年重點活動 絕美燈光秀、超嗨音樂季等活動 玩出今夏最潮的派對

[PR]無限重來！關於那些「時空輪迴」的電影

無限重來！關於那些「時空輪迴」的電影

[PR]山下智久約未成年女性開房遭公司冷凍 列舉藝人「被消失」在螢光幕前的理由

山下智久約未成年女性開房遭公司冷凍 列舉藝人「被消失」在螢光幕前的理由

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]你也飽受火燒心的困擾嗎？胃食道逆流的飲食禁忌與不良習慣有哪些要注意？

你也飽受火燒心的困擾嗎？胃食道逆流的飲食禁忌與不良習慣有哪些要注意？

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]膽小的人不要看！精選八則短篇鬼故事看完包準你背脊發涼！

膽小的人不要看！精選八則短篇鬼故事看完包準你背脊發涼！

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]作家H：結婚後的五項質變與量變的指標，讓妳思考過後再進入婚姻

作家H：結婚後的五項質變與量變的指標，讓妳思考過後再進入婚姻

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽