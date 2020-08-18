參加金門遊程卻被丟包太武山下　團員、旅行社各說各話

趁著國內疫情趨緩，搭配中央安心旅遊補助方案，來自桃園縣的29鄉親參加由采風錄旅行社舉辦的金門3天2夜遊程，卻在第2天被丟包在金門著名景點太武山下4個多小時，團員痛批遊行社實在太離譜。
從上午8點等到中午1點，現場終於出現一輛藍色的箱型車，準備將團員分批接往下一個地點，但老人和小孩早已又累又餓，完全沒了旅遊的興致。
面對團員的抱怨，隨團領隊潘清正卻表示，出發時就已告知遊覽車及住宿有問題，且建議延後出團或乾脆取消行程，因有團員說認識金門的旅遊業者可以幫忙喬，才會勉強出團。
對於潘姓領隊的說法，團員則是反駁說，早在1個月前就已經預約此次行程，且已繳交款項，但旅行社卻在出發三天前臨時告知「沒車、沒房」無法成團，他們才會提供金門其它旅遊業者的電話，讓采風錄旅行社做最後的努力。
團員說，最後還是采風錄旅旅行社回覆說一切沒問題了，他們才會出團，但萬萬沒想到出了這麼大的一個包。
金門縣政府大力譴責不肖業者以低價團吸引遊客，卻未能妥善安排行程，造成遊客敗興而歸，將協助遊客向有關單位申訴，並會向交通部觀光局建議停權這間旅行社的安心旅遊補助資格，杜絕相關情事再次發生，以維護旅遊服務品質，並維持金門良好觀光形象。