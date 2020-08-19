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影／榮家辦理感恩音樂會　致敬823砲戰老兵保家衛國

記者陳雅芳／彰化報導
calendar_today2020-08-19 09:00:00

▲彰化榮家辦理感恩音樂會邀請公益團體演出，向在家區內戰役英雄們表達最高敬意，並向已故先烈獻上無限追思之情。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.18）
▲彰化榮家辦理感恩音樂會邀請公益團體演出，向在家區內戰役英雄們表達最高敬意，並向已故先烈獻上無限追思之情。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.18）
適逢八二三臺海戰役勝利62週年，彰化榮家為表達對戰役英雄的崇高敬意，18日邀請彰化縣演藝職業工會、社團法人彰化縣影視及流行音樂產業協會、彰化縣演藝業產業工會等單位蒞家演出，並規劃溫馨的表揚活動，向在家區內戰役英雄們表達最高敬意，並向已故先烈獻上無限追思之情。

▲為表達對戰役英雄的崇高敬意，彰化榮家辦理感恩音樂會邀請公益團體演出，向在家區內戰役英雄們表達最高敬意。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.18）
▲為表達對戰役英雄的崇高敬意，彰化榮家辦理感恩音樂會邀請公益團體演出，向在家區內戰役英雄們表達最高敬意。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.18）
彰化榮家家主任史浩誠說，在62年前那場第二次臺海危機的戰役裡，我軍以10萬兵力固守金門，44天承受共軍48萬發砲彈的轟炸，奮戰不懈，獲取了戰役的勝利和國際奧援，從此奠定了臺灣的繁榮與安定。為感謝老前輩們「以國家興亡為己任、置個人死生於度外」的精神，特別致贈禮品，並由全體員工向長輩們致上最敬禮，感謝其付出血汗和青春保家衛國，整個場面溫馨感人。

▲彰化榮家家主任史浩誠率全體員工向長輩們致上最敬禮，感謝其付出血汗和青春保家衛國，整個場面溫馨感人。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.18）
▲彰化榮家家主任史浩誠率全體員工向長輩們致上最敬禮，感謝其付出血汗和青春保家衛國，整個場面溫馨感人。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.18）
說到砲戰，蔡伯伯興致勃勃、侃侃而談。他說當年是69師的通訊兵，跟隨著胡璉司令官駐守金門太武山東坑道，47年8月23日當天下午正在坑道內用餐，突然間大規模砲擊，當時砲彈一直打，戰況非常激烈，還有一名同袍被坍方的土堆掩埋死亡。

當時大家搶著買東西，商店的東西都搶光了，只剩黑松沙士；而記憶中有一艘「台生號」補給返回臺灣途中被擊沉，艦上許多人因此喪命，最後國家以「光榮」二字慰勉家屬，讓人不勝唏噓。

▲為表達對戰役英雄的崇高敬意，彰化榮家辦理感恩音樂會邀請公益團體演出，向在家區內戰役英雄們表達最高敬意。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.18）
▲為表達對戰役英雄的崇高敬意，彰化榮家辦理感恩音樂會邀請公益團體演出，向在家區內戰役英雄們表達最高敬意。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.18）
感恩音樂會由彰化縣演藝職業工會成員帶來「梅花三弄」、「愛情恰恰」、「我們不一樣」等多首膾炙人口的老歌，並以電子琴、薩克斯風演奏「廟會」、「鳳陽花鼓」組曲，加上二胡表演「一簾幽夢」、「庭院深深」，場上樂音飛揚、熱鬧不已，而陳桃老師與史浩誠主任所合唱「塵緣」、「戀曲1990」，炒熱整個活動氣氛到最高點！最後以「戲鳳」劃下完美句點，大家享受了一場音樂饗宴。

▲感恩音樂會由彰化縣演藝職業工會成員帶來「梅花三弄」、「愛情恰恰」、「我們不一樣」等多首膾炙人口的老歌。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.18）
▲感恩音樂會由彰化縣演藝職業工會成員帶來「梅花三弄」、「愛情恰恰」、「我們不一樣」等多首膾炙人口的老歌。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.18）
史浩誠表示，沒有八二三臺海戰役為國奉獻犧牲的忠勇官兵袍澤，就沒有今日自由民主繁榮安定的台灣，特別感謝彰化縣演藝職業工會等單位的協助，在這深具歷史意義的日子裡，以音樂會的形式，一同來緬懷、紀念當年為國家犧牲奉獻的烈士，用樂聲取代過往砲火聲，傳達和平理念，紀念823砲戰勝利62週年。

 

關鍵字

金門 戰役英雄 砲彈 彰化榮家 老兵 八二三臺海戰役

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