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「假三倍券」烏龍爆料　藍綠互槓

記者陳聖璋 / 台南報導
calendar_today2020-08-18 20:00:00

▲國民黨副秘書長謝龍介率同黨籍議員身穿囚衣，抗議蘇揆干涉司法。（圖／國民黨團提供）
▲國民黨副秘書長謝龍介率同黨籍議員身穿囚衣，抗議蘇揆干涉司法。（圖／國民黨團提供）
台南市議會國民黨團痛批民進黨綠色恐怖，指議員關注假三倍券，卻遭檢警約談，將依違反社維法散布謠言，移送法辦；行政院長蘇貞昌18日表示，公眾人物不能帶頭作亂，依法送辦「剛好而已」國民黨副秘書長謝龍介反嗆，要蘇貞昌走著瞧，「革你的命剛剛好」。

蘇貞昌指出，竟然有民意代表在都還沒有開始兌領，就已虛構事實，指有人拿假的三倍券到銀行兌領被拒絕，還被沒收等，顯然是釋放假訊息。

蘇貞昌說，這是社會最痛恨的事，也會造成社會不安，所以要求相關執法單位嚴辦，這也是要以儆效尤，蘇貞昌強調，尤其公眾人物更應以此為戒，不能帶頭做亂，所以移送法辦，剛好而已。

謝龍介砲轟蘇貞昌，來到府城台南居然在空中指揮辦案，民進黨一黨獨裁，台南藍軍議員遭民進黨恐嚇，為捍衛民主、捍衛反對黨的監督權，國民黨民意代表無懼，謝龍介怒嗆，「蘇貞昌走著瞧，革你的命剛剛好」。

▲台南市議會民進黨團總召邱莉莉怒斥，「台灣沒有一黨獨裁，只有國民黨全黨墮落」。（圖／民進黨團提供）
▲台南市議會民進黨團總召邱莉莉怒斥，「台灣沒有一黨獨裁，只有國民黨全黨墮落」。（圖／民進黨團提供）
民進黨團總召邱莉莉則表示，國民黨團向韓國瑜有樣學樣，簡直是台南版的「海水沖馬桶」，面對錯誤死不認錯，遭依法究辦還妄想轉移焦點。邱莉莉怒斥，「台灣沒有一黨獨裁，只有國民黨全黨墮落，讓選民無法認同」。

邱莉莉也指出，烏龍爆料有三大疑點，警察及檢調單位均未接獲報案紀錄；其次，爆料的民代無法指出具體受害店家及兌換銀行；最後，振興券7月15日上路後，銀行於7月23日才開放兌換，意即7月20日至銀行兌換振興券，明顯就是散佈不實謠言。

▲蘇貞昌強調，公眾人物不能帶頭做亂，移送法辦，剛好而已。（圖／記者陳聖璋攝，2020.08.18）
▲蘇貞昌強調，公眾人物不能帶頭做亂，移送法辦，剛好而已。（圖／記者陳聖璋攝，2020.08.18）
邱莉莉認為，民意代表身為公眾人物、作為專業政治工作者，至少應完成最基本的事實查證，若僅是見獵心喜地大張旗鼓召開記者會烏龍爆料，不僅浪費媒體及社會資源，散佈不實訊息的行徑，也讓政府有限的人力資源，被迫因應謠言而疲於奔命。

邱莉莉說，國民黨團成員未經查證就召開記者會烏龍爆料，就連新手民代助理，都知道面對檢舉陳情要進行基本查證，國民黨團幾位議員問政經驗豐富，犯下這樣明顯錯誤，實在令人不解。

關鍵字

蘇貞昌 剛好而已 假三倍券 謝龍介 烏龍爆料

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