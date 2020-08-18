🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 地方

農曆七月鬼門開　老大公廟防疫科儀不打折

記者康子仁/新北報導
calendar_today2020-08-18 21:50:00

▲2020庚子鷄籠中元祭活動18日晚間起跑，首場活動將於晚上11點30分於開基老大公廟舉行「開燈夜」儀式。(圖/基隆市文化局提供)
▲2020庚子鷄籠中元祭活動18日晚間起跑，首場活動將於晚上11點30分於開基老大公廟舉行「開燈夜」儀式。(圖/基隆市文化局提供)
2020庚子鷄籠中元祭活動18日晚間起跑，首場活動將於晚上11點30分於開基老大公廟舉行「開燈夜」儀式，今年因應新冠肺炎疫情，相關祭典科儀將會進行適當人流管制，基隆市文化局請參與民眾記得配戴口罩並保持社交距離。

8月19日於開基老大公廟展開的開龕門儀式，文化局長陳靜萍指出，為了防疫，宮廟四周將會進行人流管制，管制進出祭典的宗親會及民眾人數，此外，往年農曆7月14日（國曆9月1日）晚上的放水燈遊行表演，今年因遊行形式變更，調整於8月30日主普壇開燈放彩時段演出。

陳靜萍表示，今年安排了「嘻哈中元」的主題演出，由跨年齡、跨音樂及跨族群融合的嘻哈劇團表演，以全新創作來演繹中元祭之族群融合意涵。活動將於6點開始，同時線上也會同步進行直播，晚間7點開燈放彩及施放煙火，主題演出則於7點30分開始進行，現場參與的民眾一樣需配戴口罩。

另外，9月1日放水燈遊行改為「車隊繞境祈福」，不邀請表演隊伍參與、不設觀賞台、觀眾席與不進行市區封街管制，9月17日關龕門則一樣會進行人流管制，市府亦會開放直播供民眾一同線上參與，不出門也能在家觀賞到科儀全程轉播。

文化局長陳靜萍表示，今年雖然活動期間需要戴上口罩、保持距離維持防疫，但同時我們依然保持熱情與敬畏的心，科儀不打折，持續傳承超過百年的宗教民俗傳統，希望全球一起挺過疫情也讓我們在老大公庇蔭下，安穩大家的生活，邀請大家在雞籠中元祭期間，一起前來基隆，感受傳承166年的無形文化資產魅力。

關鍵字

老大公廟 科儀 開夜燈 放水燈遊行 新冠肺炎

NOW民調中心

基本工資「史上最微幅調整」 月薪24K、時薪160元

基本工資「史上最微幅調整」 月薪24K、時薪160元

繼續作答
您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

繼續作答
票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

繼續作答

想看更多

[PR]2020最強愛的信物「情定晶世」限量酒　陶李夫妻愛不釋手

2020最強愛的信物「情定晶世」限量酒　陶李夫妻愛不釋手

[PR]疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

高雄市長補選慘敗　侯友宜：總有一天努力會被看見

高雄市長補選慘敗　侯友宜：總有一天努力會被看見

[PR]『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

[PR]2020下半年重點活動 絕美燈光秀、超嗨音樂季等活動 玩出今夏最潮的派對

2020下半年重點活動 絕美燈光秀、超嗨音樂季等活動 玩出今夏最潮的派對

[PR]無限重來！關於那些「時空輪迴」的電影

無限重來！關於那些「時空輪迴」的電影

[PR]山下智久約未成年女性開房遭公司冷凍 列舉藝人「被消失」在螢光幕前的理由

山下智久約未成年女性開房遭公司冷凍 列舉藝人「被消失」在螢光幕前的理由

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]你也飽受火燒心的困擾嗎？胃食道逆流的飲食禁忌與不良習慣有哪些要注意？

你也飽受火燒心的困擾嗎？胃食道逆流的飲食禁忌與不良習慣有哪些要注意？

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]膽小的人不要看！精選八則短篇鬼故事看完包準你背脊發涼！

膽小的人不要看！精選八則短篇鬼故事看完包準你背脊發涼！

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]作家H：結婚後的五項質變與量變的指標，讓妳思考過後再進入婚姻

作家H：結婚後的五項質變與量變的指標，讓妳思考過後再進入婚姻

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽