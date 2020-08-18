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無症狀卻採檢　中央疫情中心下令政風調查彰化縣衛生局長

記者陳雅芳／彰化報導
calendar_today2020-08-18 20:12:54update2020-08-18 20:34:46

▲彰化縣衛生局長葉彥伯表示，一切依照程序進行，尊重中央作法，「既然要政風調查，那我們就靜待調查」。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.18）
▲彰化縣衛生局長葉彥伯表示，一切依照程序進行，尊重中央作法，「既然要政風調查，那我們就靜待調查」。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.18）
中央流行疫情指揮中心17日公布一名境外移入新冠肺炎確診案例，為自美返台的10多歲少年，傳出他居家檢疫期間沒症狀，卻被彰化縣衛生局要求採檢，指揮官陳時中下令要政風單位介入調查原因；彰化縣長王惠美說，尊重中央防疫中心的做法，靜候調查結果，以縣民的健康為主，專業的就交給局長。

▲中央流行疫情指揮中心17日公布一名境外移入武漢肺炎確診案例，為自美返台的10多歲少年。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.18）
▲中央流行疫情指揮中心17日公布一名境外移入武漢肺炎確診案例，為自美返台的10多歲少年。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.18）
1名10多歲本國籍少年，長期居住美國，今年8月5日獨自返台探親，接受居家檢疫，檢疫期間卻被彰化縣衛生局採檢確診，此事引發熱議，遭外界質疑居家檢疫者沒有症狀為何需要採檢？對此，指揮中心今強調會由政風單位展開正式調查，彰化縣衛生局長葉彥伯表示，一切依照程序進行，尊重中央作法，「既然要政風調查，那我們就靜待調查」。

新冠肺炎疫情全球延燒，台灣累計已有486人確診、7人死亡；其中，彰化縣不僅曾出現全國首例白牌車司機死亡案例，也是全國第一起本土境內感染所在地，從事教育業的50多歲女台幹1月20日自大陸返台後25日出現症狀，確診成為案5，她的丈夫當時陪同前往就醫，醫院通報彰化縣衛生局到場，經主動詢問下發現丈夫也有輕微呼吸道症狀，成為台灣第一起新冠肺炎家庭群聚感染。

▲彰化縣長王惠美說，尊重中央防疫中心的做法，靜候調查結果，以縣民的健康為主，專業的就交給局長。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.18）
▲彰化縣長王惠美說，尊重中央防疫中心的做法，靜候調查結果，以縣民的健康為主，專業的就交給局長。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.18）
立法院環衛委員黃秀芳立委說，這一名10多歲本國籍少年，長期居住美國，8月5日獨自返台探親，迄今都沒有出現症狀，因旅程有適當防護，且入境後即前往防疫旅館居家檢疫，未與國內親友接觸，故無匡列接觸者，但卻在檢疫第11天去採檢，結果為陽性確診，彰化縣衛生局為何會在他入境台灣居家檢疫第10天突然檢驗，這一點衛生局的確是要做說明。

黃秀芳表示，自從新冠肺炎疫情發生以來，彰化縣衛生局的處置及因應也獲得縣民的高度認同，該給掌聲還是要給，自美返台無症狀卻採檢這一個案子，衛生局有必要要對社會大眾說清楚講明白。

▲立法院環衛委員黃秀芳立委說，疫情指揮中心更有必要針對整起事件調查結果向全民做說明。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.18）
▲立法院環衛委員黃秀芳立委說，疫情指揮中心更有必要針對整起事件調查結果向全民做說明。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.18）
黃秀芳說，中央沒有做全面普篩，而彰化縣衛生局是否針對國外入境或返國的彰化縣民有採取「普篩」作為，這一點也讓他感到很奇怪，既然中央指揮中心表示，將對衛生局進行調查，那疫情指揮中心更有必要針對整起事件調查結果向全民做說明。

葉彥伯感到無奈，但也不願說明到底衛生局為何要對居家檢疫沒有症狀者進行抽血檢驗，葉彥伯說，如果中央要調查，他沒有任何的意見，也尊重中央指揮中心調查。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

關鍵字

居家檢疫 採檢確診 彰化縣衛生局 返台探親 普篩

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