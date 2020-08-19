高雄最需要馬上改變什麼？逾3000網友推「韓國瑜手印」

重新啟動的高雄，最需要馬上改善的是什麼？

雖然有許多網友建議挖掉，不過也有不少網友認為「可以不用挖掉但要加上罷免票數還有日期

、「留下來才是真正的歷史」等意見。

對此wecare高雄也回應表示，其實在前前朝執政的時候，陳菊市長的任內，已經除去了以往政治人物在市政建設上落款的習慣，此刻，這樣的手印顯得諷刺、卻也警惕新市府真的要珍惜人民的託付，謹慎使用人民的納稅錢。



高雄市議員陳致中認為，民主時代不適合用這種個人崇拜的題字、簽名做紀念物，對高雄市的觀光行銷是否助益也值得存疑，但拆除這塊手印並不是新市府上任最迫切需要解決的問題，經歷這一年多的紛紛擾擾，休養生息、專心市政才是新市府最重要的任務。



陳致中說，就像陳其邁市長當選之夜提到的「愛與包容」，讓拚市政成為當務之急，這個城市走過的記憶，都是歷史的一部分，不妨留下這個手印作為提醒。



議員林智鴻則認為，過去韓國瑜把這個城市的治理英雄主義化已成為往事，就讓它成為過往雲煙，未來期待的是，陳其邁所治理的施政讓全高雄市民可以共同謀福祉，現在的曾麗燕議長是比較溫和派，希望未來府會關係可以成為市政推動、對市民福利最大的幫手。



