🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 地方

高雄最需要馬上改變什麼？逾3000網友推「韓國瑜手印」

記者鄭婷襄/高雄報導
calendar_today2020-08-19 12:52:59

▲有網友認為高雄最需要馬上改善的就是挖掉「韓國瑜手印」，該則回應在一天內就獲得3000多讚。（圖／翻攝自wecare高雄臉書專頁）
▲有網友認為高雄最需要馬上改善的就是挖掉「韓國瑜手印」，該則回應在一天內就獲得3000多讚。（圖／翻攝自wecare高雄臉書專頁）
高雄市長補選落幕，民進黨陳其邁當選高雄市長，而新市府也將於8月24日走馬上任，wecare高雄就在臉書專頁上發問「重新啟動的高雄，最需要馬上改善的是什麼？」，其中「韓國瑜手印」竟在一天內獲得3000多讚，引發網友熱議。

去年11月29日啟用的「愛河手印星光大道」位於愛河畔河東路人行步道，總計有50個手印組成「高雄星光大道」，花費了153萬打造，其中還有時任高雄市長韓國瑜的手印，在當時便引起正反兩極看法。

韓市府在6月6日遭到罷免，如今補選後的新市府即將走馬上任，雖然有許多網友建議挖掉，不過也有不少網友認為「可以不用挖掉但要加上罷免票數還有日期，才能讓高雄市民永遠記得票不能亂投」、「留著，但要加上罷免日期」、「不用挖掉！但旁邊補一個罷免939090票通過」、「留下來才是真正的歷史」等意見。

對此wecare高雄也回應表示，其實在前前朝執政的時候，陳菊市長的任內，已經除去了以往政治人物在市政建設上落款的習慣，此刻，這樣的手印顯得諷刺、卻也警惕新市府真的要珍惜人民的託付，謹慎使用人民的納稅錢。

高雄市議員陳致中認為，民主時代不適合用這種個人崇拜的題字、簽名做紀念物，對高雄市的觀光行銷是否助益也值得存疑，但拆除這塊手印並不是新市府上任最迫切需要解決的問題，經歷這一年多的紛紛擾擾，休養生息、專心市政才是新市府最重要的任務。

陳致中說，就像陳其邁市長當選之夜提到的「愛與包容」，讓拚市政成為當務之急，這個城市走過的記憶，都是歷史的一部分，不妨留下這個手印作為提醒。

議員林智鴻則認為，過去韓國瑜把這個城市的治理英雄主義化已成為往事，就讓它成為過往雲煙，未來期待的是，陳其邁所治理的施政讓全高雄市民可以共同謀福祉，現在的曾麗燕議長是比較溫和派，希望未來府會關係可以成為市政推動、對市民福利最大的幫手。

關鍵字

陳其邁 落款 wecare高雄 韓國瑜 星光大道手印

NOW民調中心

基本工資「史上最微幅調整」 月薪24K、時薪160元

基本工資「史上最微幅調整」 月薪24K、時薪160元

繼續作答
您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

繼續作答
票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

繼續作答

想看更多

[PR]2020最強愛的信物「情定晶世」限量酒　陶李夫妻愛不釋手

2020最強愛的信物「情定晶世」限量酒　陶李夫妻愛不釋手

[PR]疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

考上醫科卻車禍昏迷　楊振杰短暫清醒又昏迷

考上醫科卻車禍昏迷　楊振杰短暫清醒又昏迷

[PR]『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

[PR]2020下半年重點活動 絕美燈光秀、超嗨音樂季等活動 玩出今夏最潮的派對

2020下半年重點活動 絕美燈光秀、超嗨音樂季等活動 玩出今夏最潮的派對

[PR]無限重來！關於那些「時空輪迴」的電影

無限重來！關於那些「時空輪迴」的電影

[PR]山下智久約未成年女性開房遭公司冷凍 列舉藝人「被消失」在螢光幕前的理由

山下智久約未成年女性開房遭公司冷凍 列舉藝人「被消失」在螢光幕前的理由

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]你也飽受火燒心的困擾嗎？胃食道逆流的飲食禁忌與不良習慣有哪些要注意？

你也飽受火燒心的困擾嗎？胃食道逆流的飲食禁忌與不良習慣有哪些要注意？

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]膽小的人不要看！精選八則短篇鬼故事看完包準你背脊發涼！

膽小的人不要看！精選八則短篇鬼故事看完包準你背脊發涼！

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]作家H：結婚後的五項質變與量變的指標，讓妳思考過後再進入婚姻

作家H：結婚後的五項質變與量變的指標，讓妳思考過後再進入婚姻

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽