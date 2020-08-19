鉛中毒案　中市議員要求市府主動篩檢就醫民眾

周永鴻表示，基於還給受害病患公道、保障市民生命安全與維護良心中醫的權益下，提出市府設置受害者諮詢窗口、擴大對涉案診所開立藥方調查、追蹤就診病患情況、協助受害者代位求償四大訴求，並且質疑，市長盧秀燕認為有鉛中毒疑慮的就診民眾自會報案並前往醫院檢驗，不必由市府主動篩檢，卻不斷呼籲中央對入境者全面普篩新冠肺炎，是雙重標準也是推卸責任。
周永鴻指出，在前台中市議長張宏年一家四口鉛中毒的新聞出來之前，其他服藥中毒的受害者根本不會知道自己服用的中藥含鉛過量，卻受各種病痛之苦，還有些受害者可能還沒有明顯症狀，這些人唯有檢驗一途才能知道是否血中鉛含量超標。
中華民國藥師公會全聯會理事長黃金舜表示，民眾不知道盛唐等涉案中醫開立的「秘方」成分，造成人心惶惶；也讓其他有良心的中醫診所信譽受到影響，黃金舜再度呼籲政府重視此現象，應當完善中藥安全的把關機制，落實醫藥分業。
議員李天生以受害者家屬身份發言，表示妻子罹癌後，經人介紹前往盛唐看診，前後用藥約一年半時間，卻發現牙齒開始發黑，因而停藥；不料一星期後爆發張議長全家中毒事件，經將剩餘藥粉送驗，結果汞含量高達26PPM，接近超標標準，鉛含量還在化驗中，難道不會有後遺症嗎？妻子身為藥劑師都會受害，一般平民百姓生命安全有何保障？
何文海議員批評，盛唐造成許多就診病患家破人亡，衛生局卻僅以開罰50萬並停業兩個月處理，不合比例原則，質疑包庇瀆職。
張家銨議員表示，目前都尚未看到衛生局針對盛唐案主動提出應變措施，而民眾自行前往檢驗血鉛含量須自費，且費用不低，她呼籲衛生局應啟動普篩機制及提供檢驗，不要把盛唐案當作一個止血個案。
市府衛生局表示，市府加強中醫診所及中藥販賣業稽查，已完成596家，並抽驗中藥檢體54件，另接受了88位民眾，共153件中藥檢體送驗，另外衛生局也主動辦理了29場中藥小學堂課程，計1316人參加，提供市民正確的中醫藥知識。
針對市府對於鉛中毒受害民眾，如新冠肺炎一樣進行主動普篩，衛生局指出，新冠肺炎是法定傳染病，因此依傳染病防治法，政府為防止疾病傳播，有法源可主動篩檢；但鉛中毒非法定傳染病，無傳染擴散之虞，因此市府積極協助民眾進行篩檢，保護市民權益。
醫調過程中，查獲盛唐呂醫師及九褔洪醫師非法使用禁藥，皆未詳實記載病歷，衛生局持續全力配合地檢署司法調查，追查實際受害患者，並儘速主動聯繫通知受害者，進行調查並協助就醫檢查及治療。