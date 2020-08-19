獅會認助創世園遊會　民眾認購園遊券可抽IPhone

在國際獅子會300D1區年度總監、巿議員張秀華的號召下，該會為9月即將舉辦的創世基金會「永續嘉園」園遊會挹助愛心，認助19個園遊會攤位，協助擴建能安養服務更多植物人的「永續嘉園」。
議員張秀華表示，救一個植物人等於救一個家庭，獅子會不只認捐攤位，身為獅兄的上億國際雙B進口車董事長詹詠順，還延續去年的公益加碼，今年再度提供10支IPhone SE系列做為摸彩品，鼓勵民眾訂購園遊券。
19日上午議員張秀華與2019-20年度及2020-21年度17分會會長齊聚嘉義巿議會，攜手完成「永續嘉園」拼圖，宣示「獅在必行」共助弱勢植物人，議長莊豐安亦在場見證，共同呼籲民眾支持植物人服務。
創世嘉義院院長蕭伃雯指出，現在院區在友愛路服務植物人20多年，目前安養22床，到宅服務10位，在外等候安養家庭還有1、20位，提到家裡如有1名植物人照護1年需花費24萬元，嘉義有個家庭等了3年，所費不貲，因此安養一個植物人能減輕家庭許多負擔，家人也能回歸生活常軌，因此已在中興路購地準備擴建有90床的植物人永續嘉園。
蕭伃雯說，園遊會舉辦日「919」剛好是創世的愛心捐贈碼，邀請大家響應園遊會救救植物人，如遇疫情無法舉辦，活動募集物資會以線上義賣、分週段設攤義賣、以時段分流義賣處理。
歡迎各界預訂愛心園遊券，抽IPhone，更多訊息請洽愛心專線（05）232-0578，或至「創世基金會嘉義院」臉書粉絲團查詢。