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獅會認助創世園遊會　民眾認購園遊券可抽IPhone

記者邱嘉琪、郭政隆/嘉義報導
calendar_today2020-08-19 15:10:00

▲國際獅子會為9月即將舉辦的創世基金會「永續嘉園」園遊會認助19個攤位，協助擴建能安養服務更多植物人的「永續嘉園」。（圖/記者邱嘉琪攝，2020.08.19）
▲國際獅子會為9月即將舉辦的創世基金會「永續嘉園」園遊會認助19個攤位，協助擴建能安養服務更多植物人的「永續嘉園」。（圖/記者邱嘉琪攝，2020.08.19）
創世基金會嘉義院致力安養植物人，減輕家屬負擔，但現在院區床位僅22床，等待到院安養需求家庭者多，院區近年為擴建植物人「永續嘉園」募款奔走，今年原訂5月舉辦的「永續家園」園遊會，因疫情影響將延至9月19日舉行，國際獅子會300D1區熱情認助19個攤位，為植物人照護挹注愛心。

在國際獅子會300D1區年度總監、巿議員張秀華的號召下，該會為9月即將舉辦的創世基金會「永續嘉園」園遊會挹助愛心，認助19個園遊會攤位，協助擴建能安養服務更多植物人的「永續嘉園」。

議員張秀華表示，救一個植物人等於救一個家庭，獅子會不只認捐攤位，身為獅兄的上億國際雙B進口車董事長詹詠順，還延續去年的公益加碼，今年再度提供10支IPhone SE系列做為摸彩品，鼓勵民眾訂購園遊券。

▲上億國際雙B進口車董事長詹詠順，延續去年的公益加碼，今年再度提供10支IPhone
▲上億國際雙B進口車董事長詹詠順，延續去年的公益加碼，今年再度提供10支IPhone SE系列做為摸彩品，鼓勵民眾訂購園遊券。（圖/記者邱嘉琪攝，2020.08.19）
19日上午議員張秀華與2019-20年度及2020-21年度17分會會長齊聚嘉義巿議會，攜手完成「永續嘉園」拼圖，宣示「獅在必行」共助弱勢植物人，議長莊豐安亦在場見證，共同呼籲民眾支持植物人服務。

創世嘉義院院長蕭伃雯指出，現在院區在友愛路服務植物人20多年，目前安養22床，到宅服務10位，在外等候安養家庭還有1、20位，提到家裡如有1名植物人照護1年需花費24萬元，嘉義有個家庭等了3年，所費不貲，因此安養一個植物人能減輕家庭許多負擔，家人也能回歸生活常軌，因此已在中興路購地準備擴建有90床的植物人永續嘉園。

▲創世嘉義院院長蕭伃雯（右）呼籲民眾響應園遊會，多認購園遊券，救助植物人及其家庭。（圖/記者邱嘉琪攝，2020.08.19）
▲創世嘉義院院長蕭伃雯（右）呼籲民眾響應園遊會，多認購園遊券，救助植物人及其家庭。（圖/記者邱嘉琪攝，2020.08.19）
蕭伃雯說，園遊會舉辦日「919」剛好是創世的愛心捐贈碼，邀請大家響應園遊會救救植物人，如遇疫情無法舉辦，活動募集物資會以線上義賣、分週段設攤義賣、以時段分流義賣處理。

歡迎各界預訂愛心園遊券，抽IPhone，更多訊息請洽愛心專線（05）232-0578，或至「創世基金會嘉義院」臉書粉絲團查詢。

關鍵字

永續嘉園 植物人 創世 國際獅子會 園遊會

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