幸運小妹獲萬元嘉遊金　嘉市9月再加碼衝買氣

獲得嘉義市購物節破億獎金得主為即將升上大學的嘉義市民陳小妹，她所登錄的發票金額達1,8090元，是在家樂福嘉義店採購筆記型電腦所取得的發票；陳小妹說她是「聽媽媽的話」上網登錄發票，當時完全沒有想到自己能獲獎，真的很驚訝，而且是在她接到通知電話時，還害怕是詐騙集團打來，一度不敢置信，她很感謝市長大方加碼，更期待用1萬元嘉遊金繼續「買爆」嘉義市，也要買東西送給媽媽。
家樂福嘉義店經理蘇國維也表示，嘉義市購物節破億登錄發票落在家樂福嘉義店，購物節活動對賣場業績幫助很大，家樂福也開心加碼禮券2,000元給陳小妹，並呼應黃敏惠市長的加碼，若登錄金額破1億5千萬發票在家樂福嘉義店開出，就加碼送禮券3,600元，如果破2億登錄發票又在家樂福開出，就送禮券6,000元，希望好運持續帶動所有消費者大力消費。
黃敏惠表示，如果在嘉義市消費取得單筆金額600元以上的發票，不論是民眾自行消費或是公司採購所取得的發票，都可以上傳LINE@(ID:@wubuywubobi)登錄，獎品豐富，準備Toyota汽車頭獎、Gogoro電動機車與300多項澎湃好禮，還有機會成為下一個破億的幸運兒，而且從9月1日起，「滿千送百現金加碼」活動開跑，嘉義市民憑嘉義市店家發票累計滿1千元，就可以持身分證到市政府1樓聯合服務中心櫃檯兌換1百元，最多累計滿3千元發票，可以兌換3百元，兌換時間於上班日上午10點到下午4點，中午不休息，每天限量辦理500號，每人每號最多可代領5份，兌完為止。