動漫迷衝了！人氣主題展、女僕餐廳登陸港都

超夯動漫齊聚港都，百貨業者暑假期間推出人氣動漫展。夢時代300坪展區打造鬼滅之刃等23座主題場景；大統五福店迎來南台灣唯一動漫主題餐廳「KIRABASE」；新光三越高雄左營店「BOOM！動漫大宇宙」展出600件收藏家動漫藝術珍藏品。



▲「翻轉動漫祭‧高雄場」超過300坪的展區有23座人氣動漫主題造景。（圖／記者陳美嘉攝，2020.08.19） 動漫界的暑假盛會「翻轉動漫祭‧高雄場」，即日起到9月7日在夢時代展出，活動免費入場﹔超過300坪的展區有23座人氣動漫主題造景，並首次展出「Re：從零開始的異世界生活」和服雷姆、「刀劍神域GGO篇章」詩乃及「為了女兒我說不定連魔王都能幹掉」拉提娜1：1角色模型；另外還有超人氣「鬼滅之刃」、「刀劍神域」、「工作細胞」等13部作品場景，現場並特別打造「小企鵝波波」IG拍照框，讓粉絲留下專屬紀念。





活動期間持華南夢時代聯名卡在展區不限金額消費，即贈「動漫L夾」，滿額再贈限量「名偵探柯南科學搜查展」邀請卡；也祭出APP會員週週抽動漫限定好禮活動，有機會將最大獎「鬼滅之刃炭治郎日系羽織」帶回家。



▲「KIRABASE」動漫主題餐廳，店內服務生皆身著「女僕」裝扮。（圖／記者陳美嘉攝，2020.08.19） 大統五福店的「KIRABASE」動漫主題餐廳，店內服務生皆身著「女僕」裝扮，招牌人氣「咖哩蛋包飯」會由女僕服務生親自為「主人」畫上可愛的圖案或文字；還會在每日特定時間安排舞蹈表演及特定節日更換節日服裝，如新年換上巫女服為大家祈福、萬聖節則會換上搞怪的裝扮出來搗蛋，增添店內氛圍及互動感。



▲「BOOM！動漫大宇宙」展出600件收藏家動漫藝術珍藏品。（圖／新光三越左營店提供） 新光三越高雄左營店「BOOM！動漫大宇宙」，展出動漫藝術收藏家-周正渭與其兒子及友人的動漫藝術珍藏品及各種相關收藏﹔展區分為日系及美系漫畫兩大主軸，包含手稿、原畫、簽名稿、海報及公仔等，其中，最獨特的展品為珍稀的「賽璐璐原畫」，另外，為向志村健致敬展出「志村健」個人收藏，讓大家再次追憶「一代日本爆笑天王」，展覽免費入場，展出至9月6日。



