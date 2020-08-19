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動漫迷衝了！人氣主題展、女僕餐廳登陸港都

記者陳美嘉/高雄報導
calendar_today2020-08-19 15:50:00

▲動漫界的暑假盛會「翻轉動漫祭‧高雄場」超過300坪的展區有23座人氣動漫主題造景。（圖／記者陳美嘉攝，2020.08.19）
▲動漫界的暑假盛會「翻轉動漫祭‧高雄場」超過300坪的展區有23座人氣動漫主題造景。（圖／記者陳美嘉攝，2020.08.19）

超夯動漫齊聚港都，百貨業者暑假期間推出人氣動漫展。夢時代300坪展區打造鬼滅之刃等23座主題場景；大統五福店迎來南台灣唯一動漫主題餐廳「KIRABASE」；新光三越高雄左營店「BOOM！動漫大宇宙」展出600件收藏家動漫藝術珍藏品。

▲「翻轉動漫祭‧高雄場」超過300坪的展區有23座人氣動漫主題造景。（圖／記者陳美嘉攝，2020.08.19）
▲「翻轉動漫祭‧高雄場」超過300坪的展區有23座人氣動漫主題造景。（圖／記者陳美嘉攝，2020.08.19）
動漫界的暑假盛會「翻轉動漫祭‧高雄場」，即日起到9月7日在夢時代展出，活動免費入場超過300坪的展區有23座人氣動漫主題造景，並首次展出「Re：從零開始的異世界生活」和服雷姆、「刀劍神域GGO篇章」詩乃及「為了女兒我說不定連魔王都能幹掉」拉提娜1：1角色模型；另外還有超人氣「鬼滅之刃」、「刀劍神域」、「工作細胞」等13部作品場景，現場並特別打造「小企鵝波波」IG拍照框，讓粉絲留下專屬紀念。

活動期間持華南夢時代聯名卡在展區不限金額消費，即贈「動漫L夾」，滿額再贈限量「名偵探柯南科學搜查展」邀請卡；也祭出APP會員週週抽動漫限定好禮活動，有機會將最大獎「鬼滅之刃炭治郎日系羽織」帶回家。

▲「KIRABASE」動漫主題餐廳，店內服務生皆身著「女僕」裝扮。（圖／記者陳美嘉攝，2020.08.19）
▲「KIRABASE」動漫主題餐廳，店內服務生皆身著「女僕」裝扮。（圖／記者陳美嘉攝，2020.08.19）
大統五福店的「KIRABASE」動漫主題餐廳，店內服務生皆身著「女僕」裝扮，招牌人氣「咖哩蛋包飯」會由女僕服務生親自為「主人」畫上可愛的圖案或文字；還會在每日特定時間安排舞蹈表演及特定節日更換節日服裝，如新年換上巫女服為大家祈福、萬聖節則會換上搞怪的裝扮出來搗蛋，增添店內氛圍及互動感。

▲「BOOM！動漫大宇宙」展出600件收藏家動漫藝術珍藏品。（圖／新光三越左營店提供）
▲「BOOM！動漫大宇宙」展出600件收藏家動漫藝術珍藏品。（圖／新光三越左營店提供）
新光三越高雄左營店「BOOM！動漫大宇宙」，展出動漫藝術收藏家-周正渭與其兒子及友人的動漫藝術珍藏品及各種相關收藏展區分為日系及美系漫畫兩大主軸，包含手稿、原畫、簽名稿、海報及公仔等，其中，最獨特的展品為珍稀的「賽璐璐原畫」，另外，為向志村健致敬展出「志村健」個人收藏，讓大家再次追憶「一代日本爆笑天王」，展覽免費入場，展出至9月6日。

關鍵字

女僕 KIRABASE 夢時代 大統 鬼滅之刃 動漫

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