中市府升格10年來　首次追加減預算「收支平衡」

羅仙法表示，台中市升格以來，每年追加減預算平均短絀16億元，直到市長盧秀燕執政第一年，追加降到絀7億，2019年自編算第一年，今年追加減預算就收支平衡，升格10年來首見預算平衡。
市府主計處長蔣建中指出，此次追加最多者為經濟發展支出28億3,616萬3千元，占 56.28%，主要項目為配合捷運綠線年底通車加速捷運烏日文心北屯線建設計畫2億5944萬元、道路橋樑養護小型工程1億元、市政路延伸(環中路至工業區一路)開闢工程用地費4億8000萬元、南湖溪吊橋興建暨改建工程、排水護岸水利改善工程等。
其次為教育科學文化支出10億7,047萬元，占 21.24%，主要項目為充實學校教學設備及電力系統改善計畫、學校午餐採用國產可追溯生鮮食材計畫、學校午餐廚房及廁所改善計畫、學校跑道修建計畫、棒(足)球場及風雨球場興建工程以及藝文場所整建等，再其次為社會福利支出6億915萬元，占12.09%，主要項目為長照2.0整合型計畫3億2,000萬元、加速公托倍增推動計畫及銀髮族假牙補助計畫等。
主計處指出，這次追加減預算，歲入預算依來源別區分，主要有稅課收入17億5,435萬8千元、中央補助收入29億4,259萬6千元及其他收入1億6,677萬4千元；另此次也追減因新型冠狀病毒肺炎疫情停辦或減辦之出國計畫及各項活動以及中央政策改變等辦理追減預算計約2億9,800萬元，供此次追加預算之財源。
另外，社福政策實踐與延續沒有等待空間，為讓市民從出生到養老都能獲得妥善照顧，在關照幼兒方面，將追加7,700萬元加速推動公托公幼倍增計畫，讓孩子得到良好的照顧，也減輕家長育兒負擔﹔在關懷老人方面，市府積極向中央爭取16億元，持續佈建社區整體照顧服務體系(ABC)，服務據點繼續保持六都第一。
審計部台中審計處提出2019年總預算決算報告指出，去年度總預算入1204億9306萬、歲出決1253億4407萬，短差48.5億，近5年最低「顯示市府開源節流措施發揮成效。」
議員楊正中指出，2019年度預算是前市長林佳龍團隊所編，由市長盧秀燕接任執行，執行結果原預計要舉債164.5億，實際舉債是48.5億，比原預計減少舉債116億。
楊正中也說，當了20幾年的民代，第一次看到市府追加減預算收支平衡，完全沒有舉債，顯見市府遵守財政紀律，相當肯定市府努力。