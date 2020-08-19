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質疑中市府「超前除疫」？議員批竟沒編列防疫相關預算

記者柳榮俊/台中報導
calendar_today2020-08-19 16:07:54

▲議員江肇國指出，台中市編列追加預算中，防疫、紓困、振興全數掛零，難道台中市認為疫情已過？(圖／柳榮俊攝2020.8.19)
▲議員江肇國指出，台中市編列追加預算中，防疫、紓困、振興全數掛零，難道台中市認為疫情已過？(圖／柳榮俊攝2020.8.19)
台中市議會今(19)召開臨時會，民進黨議員江肇國指出，台中市本次編列追加減預算高達50億多，絕大部分是因應中央補助增加，感謝中央的支持，但江肇國也表示，全球新冠肺炎疫情尚未趨緩，市政府的追加預算中卻沒有防疫預算，民眾及產業期待的紓困、振興部分也都掛零，完全不貼切民眾期待與需求。

江肇國表示，台中市編列追加減預算多達50億多，不過細看追加減內容，卻看不到有編列任何防疫相關的預算，倘若疫情再次升溫，民政局有備妥防疫包經費和里幹事的加班費嗎？市政府的防疫物資不需先行編列預算採購嗎？而為照顧因為疫情影響的企業和勞工，勞工局有提出失業補助金？觀光局有補助旅宿業損失的經費嗎？經發局有相關的輔導產業轉型等預算嗎？台中市政府是不是對於新冠肺炎失去了警戒，也不願回應民眾期待紓困振興的心聲。

江肇國也強調，反觀行政院為了防疫、紓困在4月已追加1500億，7月份又追加2100億元；台北市也在109年度的追加減預算中，追加7億災害準備金來因應疫情。台中市身為全國第二大城市，每天人口流動的量也非常大，竟然沒有在追加預算中編列任何預算，市府做法太過輕忽。

江肇國也認為，除了防疫之外振興也相當重要，疫情讓影響整體產業鏈，許多公司及攤商因此被迫歇業，還有許多業者則是咬牙苦撐，但這次追加減的預算中也沒看到任何用於振興產業的經費，這樣要如何保障這些企業們的權益，如何維持台中市的經濟發展？

江肇國表示，市府永遠都說要「超前部署」、「加強戒備」，但從本次的追加減預算完全顯示盧市長口惠而不實，倘若疫情在入冬後升溫，難道相關的支出又只依賴中央補助，把責任又都推給中央嗎？沒有人希望疫情再起，但市府應該做的準備不能沒有。

市長盧秀燕表示，防疫物資由中央調配，市府配合中央政策；而治水、路平等大家關心的預算都編列在年度預算內，中央使用年度預算，會有許多補助項目，因此市府要編列相對的配合款，故此波追加減預算大多是處理這類的中央年度預算，例如中央補助中龍鋼鐵，經發局辦理追加預算，故跟防疫部分較無關係；此外，振興經濟或紓困的部分，例如交通部對旅宿業或文化部對藝文團體的補助等，均會撥款予地方政府執行。

針對防疫或經濟紓困相關經費，衛生局表示，衛福部已核定補助台中7,500萬元防疫經費，核撥後將分配各局處辦理各項防疫措施，市府也會調查各局處防疫經費需求，一併向中央爭取補助。

關鍵字

紓困 台中市議會 江肇國 新冠肺炎 武漢肺炎

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