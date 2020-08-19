世界展望會助學行動　用愛守護台灣孩子安心念書

今(19)日台灣世界展望會邀請了台中、南投地區的各校畢業生代表「支持他‧陪伴孩童上學路」分享會，藉由弱勢家庭兒童及自立個案的分享，以及水里國中師長代表以陪伴者的角色，見證助學的成果與孩童生命的轉變。





在台灣世界展望會服務過程中發現，許多清寒學子相信教育是翻轉自己與家庭未來的關鍵，即使再辛苦，仍努力完成學業，企盼有一天能翻轉貧窮，為幫助經濟弱勢家庭學子能順利就學，台灣世界展望會在每學期開學前透過助學金、營養扶助金等發放，讓孩子們可以安心求學，並透過各類型的教育促進方案，如課後輔導、才藝學習、生涯發展與培力等等，協助學子獲得多面向的教育資源，更幫助孩子在成長過程中，有機會發展才能與天賦，擁有轉變的力量與未來。



水里國中學務處主任吳青汝表示，「從15年前開始投入教育這條路，在整個過程感受到展望會一路一來給孩子的照顧，在這當中我所看到除了給予孩子一個安心的讀書環境以外，還有滿滿的安全感及信任感，正是這個年齡層的孩子們最需要的。」





台灣世界展望會中區辦事處主任吳羿霆表示，今天這場分享會其實有兩個意義，一方面鼓勵經濟弱勢的畢業生不放棄、堅持完成學業、實踐夢想；另外也感謝長期關心孩子們成長與求學的資助人、捐款人，謝謝他們的愛心，讓許多兒童能安穩就學。





今年就讀高中一年級的新鮮人小萱（化名），父母親從事務農及臨時工，微薄的收入在面對教育費及生活費用格外拮据，小萱從民國99年開始成為台灣世界展望會所幫助的孩子，國中三年期間住在世界展望會設立的水里學生中心，提供安全的住宿環境，更有專職社工的守護與關懷陪伴，以及專業老師的課業輔導，今年以優異成績考取第一志願「台中女中」，而基於家庭因素和環境等考量，最後小萱選擇就讀專以培育偏鄉部落、弱勢原住民學子為主的國際學院就讀。





另一位來自單親家庭，今年高中新鮮人小智（化名），小學5年級時父母親因故離異，家中經濟僅倚靠母親身兼多職、到處打工，為了讓小智在國小畢業後有更好的讀書學習環境，母親選擇讓他住進水里學生中心，接受生活照顧、課業輔導、今年6月小智參加國中會考，優異的成績順利考上「台中一中」，小智期許自己不做好學生的本分，做好當下的每一件事，將來做一個對家庭及社會貢獻的人。



來自單親家庭的小綠(化名)，在他8歲的時候父親因病離世，小綠及弟弟是由越南籍的母親獨自扶養長大，生活開銷及小綠兄弟的教育費用均由母親一肩承擔。在住家附近的工廠做臨時工收入微薄，僅能勉強支付生活開銷。小綠在求學的過程中，受世界展望會的幫助。小綠在求學的過程中，就學狀況穩定也樂於學習，終於皇天不負苦心人，讓小綠考上心目中的第一志願「清華大學」。小綠表示，「謝謝台灣世界展望會在我們家最需要的時候伸出援手，大大的減輕了媽媽的經濟重擔，也讓我可以順利的完成學業，也謝謝這一路以來資助人的陪伴，更讓我知道手心向下的重要性。





台灣世界展望會中區辦事處主任吳羿霆表示，為幫助在貧困中奮力向上、不放棄的孩子們順利就學，台灣世界展望會透過「助學行動」，每年延續近45,000名貧童的上學路，在新學期開學前，針對貧困家庭的孩子發放助學金，讓清寒學子無須憂慮家庭經濟，可以安心念書。





此外，台灣世界展望會依照兒童及青少年不同階段的需求，規劃課後照顧、才藝學習、生涯規劃等方案，協助弱勢家庭學子獲得較充足的教育資源，更有機會在多樣的興趣培養中，找到適合自己的未來道路。邀請社會大眾加入台灣世界展望會資助兒童計畫行列，每月定期捐款2,000元資助一名國內兒童或每月捐款1000元支持國內助學行動，成為支持弱勢兒少成長的力量，幫助他們快樂學習，有機會轉變自己、轉變家庭，打造未來希望。



