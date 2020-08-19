審計處提台中花博決算　遭中市議會退回

楊正中指出，前市府違法濫權，造成花博爛攤收不完，歲入短收23億，顯示前市府歲入虛編、歲入無法實現，形成財政重大缺口，而審計報告不僅未深入探討歲入短收真正原因，也不見審計機關依法處置的態度，遂提出四理由要求退回花博決算。
花博特別決算最終審定數，歲入46億1138萬336元、歲出84億3423萬9857元，產生差短38.2億。當初議會同意舉債17.5億彌補不足，現在卻發生相較預算增加短絀20.6億，增幅高達117%，此舉造成市庫周轉失靈，緊急由市庫調借16.8億。
楊正中說，利息支出為計畫成本之一，花博舉債17.5億並向市庫調借16.8億，無論舉債、調借，應有利息支出，但花博特別決算未見利息列計，如以公務預算支付利息更不應該。因此實際短絀不只38.2億，但審計處決算報告中卻無列利息計決算辦理，顯示特別決算有錯誤不實。
楊正中質疑，這20.6億要由誰來賠？審計處沒有依法查辦、追究責任，漠視前市府違法濫權，竟要議員自打耳光背書？楊正中堅決反對再舉債20.6億。
議員張瀞分說，台中花博歲入預算數69億1864萬元，決算審定數只有46億1138多萬，短收高達23億726萬多，其中以門票收入短收13億8908萬最多。另外，停車場收入也掛零，一毛錢都沒收到，短收3億2114萬，加上林佳龍不顧議會反對，浪費公帑製作花博卡，又簽訂極為不平等的門票代售契約，整個花博籌辦過成黑幕重重，才導致台中花博慘虧。
議員黃馨慧也指出，依據審計準則，執行查核工作及撰寫報告時，應保持嚴謹公正之態度及超然獨立之精神，並盡專業上應有之注意，但花博門票代售違反會計原則，審計報告卻沒有揭示或糾正，公信力令人質疑。
最後，大會決議退回2018台中世界花卉博覽會特別決算審核報告，並請審計部台中市審計處就議員質詢問題詳細補充說明，調整後再送議會。