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台中花博門票虧損　議員：莫將責任歸咎前朝

記者柳榮俊/台中報導
calendar_today2020-08-19 18:10:00

▲審計部台中市審計處長吳錦祥報告2018台中世界花卉博覽會特別決算審核(圖／柳榮俊攝2020.8.19)
▲審計部台中市審計處長吳錦祥報告2018台中世界花卉博覽會特別決算審核(圖／柳榮俊攝2020.8.19)
民進黨中市議員周永鴻針對台中花博決算報告，批評市長盧秀燕政策短視，以市民無限次免費參觀和全球12歲以下兒童免費入園作噱頭，造成13.9億門票虧損，還因為違反合約精神被 AIPH（國際園藝生產協會）多次關切，造成巨大虧損。

另外，周永鴻要求，市府應積極規劃花博卡轉型為市民卡，別再抹黑，並儘速改善被審計處糾正的場館閒置和維護。

周永鴻分析，盧市府沒有完善財務規劃下，以擴大免費作為吸引人潮的手段，像是市民「無限次」免費與12歲以下免費入園，但過度開放免費卻產生排擠效應，不但難以吸引台中市以外的遊客入園，讓付費人數大幅縮水，也影響遊園品質。

周永鴻也指出，2012年胡志強市長任內市府向 AIPH 申辦花博的文件，就有明確指出花博為收費博覽會，在對議會的專案報告中也有說明，當時 AIPH 秘書長 Tim Briercliffe 即聲明，主張提供市民無限次數免費違反 AIPH 政策及台中市政府與 AIPH 的協議約定，盧市府上任後卻違反合約精神，更多次傳出市府積欠權利金遭 AIPH 關切，甚至揚言可能終止台中市的主辦權，也影響台灣其他城市未來申辦花博。

他表示，林佳龍市長任內的構想是推出市民花博卡結合商家優惠，讓台中市民持卡可免費入園一次，作為提高申請誘因，不到一年內已累積為全台最大的市民卡系統。但藍營選舉時極力抹黑花博卡，甚至為此提告花博廠商，選後證明當初藍營質疑的個資疑慮純屬虛構，市府至今卻仍選擇荒廢市民卡，各園區的場館應做空間轉型，並積極維護，才不會讓展覽價值曇花一現。

台中市政府表示，原本前市府即規劃300萬張的花博卡免費政策，代表容許300萬人次免費；花博免費入園政策為108年推出，統計108年1月至4月花博閉幕免費入園人次，加上107年11月花博開幕至同年底使用花博卡免費入園的人次，一共約233萬人次，並未超過300萬人次，因此盧市長上任後推動的免費入園政策，並未造成門票收入減少。

關鍵字

台中花博 花博卡 周永鴻 市民卡

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