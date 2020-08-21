美食巷仔內／新竹火鍋控天堂　手作醬料、扁魚湯頭超飽足

新竹火鍋控看過來，有著77年歷史、來自高雄的汕頭泉成火鍋，20日正式插旗新竹巨城購物中心，以招牌扁魚為湯底、大份肉盤、澎派海鮮盤、獨特口味的手作沙茶醬深受好評，尤其不同於高雄總店只有共鍋型態，在新竹除了共鍋、也推出精緻個人鍋。





這次汕頭泉成沙茶潮鍋進駐新竹巨城店，承襲頗受好評的風味鍋底，以獨家配方熬煮加入鹹芥菜和番茄片、提高湯頭的清爽度，招牌「汕頭扁魚湯頭」，不論是搭配海鮮或肉品，湯頭清甜不膩，而店內也提供師傅手工現切、修除筋膜的濕式熟成肉品，以及多款澎派海鮮選擇，菜色部分主打神仙手切霜降牛、五行彩蔬菜盤、豪華海鮮船的個人涮涮鍋套餐，以及巨無霸大肉盤的共鍋饗宴，搭配汕頭泉成招牌手作的沙茶醬，讓火鍋迷滿足需求。





另外、看好美食強大的聚客力，新竹SOGO百貨饗應振興，強化地下一樓「吃四方」美食街的陣容、引進「泗川見」巴蜀極品麻辣鴛鴦鍋、老字號粵式餐廳「三合院」、以及來自日本的「東京純豆腐」的三家異國美食主題餐廳，帶領饕客們用味蕾周遊列國。



▲新竹SOGO百貨「吃四方」美食街、引進「泗川見」巴蜀極品麻辣鴛鴦鍋，也是高雄知名火鍋品牌泉成集團推出的全新品牌。（圖/記者金祐妤攝,109.8.19）

「泗川見」巴蜀極品麻辣鴛鴦鍋吃到飽，是高雄知名火鍋品牌泉成集團推出的全新品牌，「泗川見」主打正宗巴蜀麻辣鴛鴦鍋，獨特香麻味的湯底，結合十多種中藥材精心熬煮，溫和不嗆口；台北老字號粵式餐廳「三合院」，提供道地的粵菜和港式點心，必點菜色為「龍岡脆皮雞」，以風味醬汁醃製而成，外皮焦脆油亮不油膩，肉質鮮嫩、是饕客們的最愛。



來自日本的「東京純豆腐Tokyo Sundubu」在日本擁有近40間店鋪，主打的是健康豆腐鍋，豆腐堅持每日手工現做現蒸，使用大豆固形體含量14%的豆漿，和天然鹽鹵製作，讓你不用搭飛機也能品嚐道地的日本美食。







