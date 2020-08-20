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中市垃圾之亂漲聲四起　議員質疑官商勾結

記者柳榮俊/台中報導
calendar_today2020-08-20 14:24:55

▲社區及市場垃圾清運費「漲」聲四起，議員楊正中批環保局無作為。(圖／柳榮俊攝2020.8.20)
▲社區及市場垃圾清運費「漲」聲四起，議員楊正中批環保局無作為。(圖／柳榮俊攝2020.8.20)
台中市議會臨時會今(20)日進行民間垃圾處理費用調高專案報告，議員楊正中認為，環保局專案報告僅四頁毫無誠意，而市府垃圾處理費未漲價，但社區及市場垃圾清運費卻是「漲」聲四起，造成市民怨聲載道，將矛頭指向市長漲價。

楊正中指出，市府垃圾處理費與轉運費用是否漲價？因自今年初，許多社區清運費紛紛喊漲環保局長吳志超表示，垃圾處理費維持2250元沒有漲價，而轉運費用則視轉運情形計算，經環保局調查，目前有七十多家民間業者，其中三十三家漲價。

楊正中說，市府垃圾處理費明明沒漲價，卻造成許多社區、市場清運被漲價，甚至還有市場公告清運費漲價是透過環保局協調？而因找無其他業者，攤販僅能被動接受漲價？楊正中質疑，環保局內部有官商勾結，嚴重影響市民權益。

議員黃馨慧指出，環保局有沒有針對「垃圾之亂」調查目前中市66家垃圾清運業者，各家處理費用高低、平均價格，還有，處理費收費前三家最高業者漲價原因、是否合理？

黃馨慧質疑，市府環保局首長對局內重大業務惹出民怨，卻一問三不知，請問民眾還可以信任誰、找誰申訴委屈？黃也認為，104年「以價制量」根本就是美化政府搶錢的藉口，立即檢討一般廢棄物、一般事業廢棄物處理費用，是否有調降空間？

環保局嚴正澄清，因應台中市文山焚化廠將於今年11月進行歲修工程，已於5月初函文調查清除機構配合減量方案，截至目前為止，環保局並未扣減文山廠清除機構進廠核定量，未影響社區大樓及其他產源（如餐廳、小吃及市場等）垃圾去化，也無要求清除機構須自行將垃圾轉運至外縣市，另市府也未接獲水湳市場攤商要求協助媒合其他清除機構承接等相關案例，更無同意業者調漲清運費用情事。

環保局強調，「清除機構收運費用」是依其服務內容及市場機制評估營運成本所訂定，若清除機構清運費用涉及聯合調漲清理費用，以及聯合壟斷市場違反公平交易法，可透過公平交易委員會進行查處。

關鍵字

台中市議會 垃圾處理費 楊正中 垃圾之亂 文山焚化廠

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