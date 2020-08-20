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七夕這樣過！漁人碼頭光雕煙火、深澳漁港露天星空電影院

記者宋原彰/新北報導
calendar_today2020-08-20 18:00:00

▲最美的七夕夜、最棒的光雕煙火在淡水漁人碼頭。（圖／新北市農業局提供）
▲最美的七夕夜、最棒的光雕煙火在淡水漁人碼頭。（圖／新北市農業局提供）
今年七夕情人節漁港特別美，本週六、日(22、23日)在淡水漁人碼頭、草里漁港及深澳漁港，新北市政府推出最美情人橋「七夕光雕煙火」、「草里潮市集」和「深澳漁港鎖定鐘生不厭卷」將漁港打造成免費露天電影院，讓今年的七夕情人節有最美好的視覺饗宴。

今年淡水漁人碼頭七夕煙火秀已於15日暖場完畢，吸引1萬8千多人到場，22日主場次當天19:00開始即有現場樂團Nite birds精彩演出，晚上8點首度採用與澎湖花火節同等高規格國際比賽冠軍的高空彈，更有5大主題煙火連續綻放，長達5分20秒的精彩煙火秀搭配白色風帆造型的情人橋光雕及漁港內的小船漁火。

▲「草里潮市集」海燈懸掛及文青峰市集攤位打造漁港全新風格。（圖／新北市農業局提供）
▲「草里潮市集」海燈懸掛及文青峰市集攤位打造漁港全新風格。（圖／新北市農業局提供）
同一天在石門區的草里漁港將化身文青風格港邊市集活動，「草里潮市集」將在22日18:00至21:00舉辦，由文青木作風格攤位與港邊元素碰撞出前所未有的火花(網路報名預約，現場就可領100元市集消費折抵券)，同時也推出新手釣客工作坊課程，安排專業釣魚講師現場指導，同時也可以現場體驗釣魚樂趣，千萬別錯過！

深澳漁港23日在海天步道舉辦「深澳亮一夏-鎖定鐘生活動」，將漁港打造成露天星空電影院，當日到海天步道出示為「新北市農業局-稼日蒔光」臉書粉絲團按讚的手機畫面，即可免費領取現烤小卷一隻，17:00、18:00及19:00整點發放(每場限量50隻)，讓民眾享用道地最出名的新鮮海產，另為慶祝與彰化縣政府共同簽訂「彰化優鮮 新北優鮮」農業交流MOU，活動當天加碼提供50個情人鎖及100份烤小卷給彰化縣民持身分證免費領取。

關鍵字

煙火 七夕情人節 深澳漁港 草里漁港 淡水漁人碼頭 露天電影院

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