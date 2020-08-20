台中公車怎麼了？駕駛酒駕、無照　議員要求立即檢討改善

議員陳文政表示，審計部於今年7月底提出查核交通局公車業務指出，中市公車部分客運駕駛有酒駕的狀況，甚至有客運司機沒有職業大客車駕照，僅持一般駕照就上路載客的離譜現象，但交通局提出的專案報告中卻隻字未提。
陳文政強調，市政府每年花25億公帑補助公車客運業者，市民絕對無法容忍公車客運業者發生酒駕、無照駕駛等離譜情況，針對審計部提出的問題，交通局有義務向市民說清楚講明白，對公車管理提出積極、確實的改善方案。
民進黨議員賴佳微痛批市府，通篇報告看不到嶄新的實質作為，公車只要一出事交通局長永遠一句將列入評鑑丶減少補助丶收回路權，但從去年被審計處點出缺失至今依然看到台中市發生大大小小的公車違規造成的死傷事故，也沒看到任何客運業者有被收回路權。
賴佳微表示，台中去年因公車屢出狀況被審計處點出缺失，指出市區客運有闖紅燈、超速違規甚至酒駕的情形，還有客運駕駛六個月內駕照違規記點達六點，不過今年至今依舊看到大大小小的公車違規造成的死傷事故，也因此提出了這項專案報告，但市府整份報告就只是重提本來就有的公車評鑑制度，完全看不到市府有任何改善問題的決心與新作為。
賴佳微表示，既然市府一再強調出事就交給評鑑去扣分，但也沒看到台中市政府的網站有公車評鑑報告的專區，台北跟高雄每年都會定期將公車評鑑的報告公布到市府的網站上，提供給市民來檢視，要求台中市府也必須要比照辦理。
交通局表示，公車首重行車安全，公車酒駕更是零容忍，有關台中及中鹿客運駕駛員違反規定行車，市府查辦發現駕駛員出車前酒測皆合格，但後續仍有酒精濃度超標，除已依法開罰外，2位駕駛員目前皆已離開客運業，交通局將請業者持續落實行車安全再教育，確保民眾安全。
此外，針對審計查核所指的4人中，3位駕駛員於職業駕照到期日屆齡退休，並於退休後將職業駕照換為普通駕駛執照，另1位駕駛員經查確有職業駕照，交通局已要求客運業者落實各項駕駛員管理作業，確實辦理駕駛員資料登錄，維護民眾乘車權益。
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