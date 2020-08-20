中市府使用34年前環評建焚化爐　環保局：程序完備

何文海指出，1986年的調查結果至今已34年，當地的環境變遷、人口密度不斷攀升，大樓林立、交通及產業等全面改變；縣市合併後已成為台中的市中心，文山焚化爐高氮氧化物嚴重影響台中市民健康，難道不用順應時勢遷廠。
何文海表示，環境影響評估法施行細則1995年10月25日才公告實施，文山焚化爐1987年7月16日僅為環境影評估報告書，並非合於環評法的環境影響評估書，且當年此報告書僅備查而非通過。
何文海說，盧市府改以ROT促參法方式整體改建，計畫引進民間投資約35至40億元，又以民間出資BOT招商，完成後市府無法完全掌握垃圾調度權，現在文山垃圾場應日燒900噸，實際只燒600噸，即使整建也無法恢復日處理量至900噸，這不是浪費公帑？
何文海表示，南屯人拒當二等公民，文山焚化爐已毒害南屯區居民25年，應停爐除役退出南屯，市府應全面檢討垃圾減量政策並遷廠。
環保局表示，文山廠環評是於76年4月完成環境影響評估作業，經同年7月由市府召開審查會同意備查後興建，興建時依當時的法令規定辦理；另依據83年12月30日施行的環評法第29條規定，文山廠的環境影響評估書件為環評法施行前所完成，並經市府審查且作成結論，程序完備。