迎接七夕情人節　宜蘭童玩星光樂園也耍浪漫

「宜蘭童玩星光樂園」透過光環境與裝置藝術，規畫織夢仙境、星彩森林、心夢樂園、風車彩道等不同燈飾區，每天晚上6點至9點亮燈，開園以來吸引許多遊客拍照打卡上傳夢幻美照﹔七夕情人節到來，園區紅磚廣場增設「心心相印」燈飾區，裝上心型、LOVE等應景霓虹燈，同時提供戀人絮語手拿板讓遊客拍照，當天晚上在燈區拍照打卡，並於「宜蘭國際童玩節粉絲專頁」按讚，即可至服務台隨機換取香氛玫瑰花或金莎巧克力玫瑰花，共1000支送完為止。
夜間星光遊藝踩街，遊客只要身穿粉紅色衣著，就有機會可以加入森巴遊藝隊伍一起參與踩街，蘭陽森巴舞團的舞者們也將背上白色翅膀，手拿愛心弓箭化身愛神「邱比特」，讓歡樂踩街增添濃情蜜意。主辦單位歡迎情侶、夫妻、親子等天下有情人，到童玩星光樂園過浪漫七夕情人節。
另外，園區「星空舞台」8月21日至8月27日晚上安排團隊精彩演出，其中8月21日至8月23日亮點團隊為「尋人啟示人聲樂團」，該樂團成立於2014年，曾獲多項國際阿卡貝拉大賽冠軍，2016年更奪下美國國際阿卡貝拉大賽冠軍，被台灣媒體譽為「台版歌喉讚」。「尋人啟事」擅長將膾炙人口的歌曲改編成純人聲演唱，並創作發表自己的歌曲，甚至加入舞蹈動作，讓演出更加多元和豐富，以「人聲」為核心，向外擴展音樂的各種可能性﹔其他各項精彩演出活動可以上「2020宜蘭童玩星光樂園」活動官網查詢。
七夕情人節 打卡 冬山河親水公園 拍照 2020宜蘭童玩星光樂園