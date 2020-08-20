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影／鹿港再添榮耀　桂花巷藝術村黃俊傑再獲奇美藝術獎

記者陳雅芳／彰化報導
calendar_today2020-08-20 20:40:00

▲鹿港青年畫家黃俊傑，以一個年輕人及他的房間進行創作，奪得第32屆奇美藝術獎。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.20）
▲鹿港青年畫家黃俊傑，以一個年輕人及他的房間進行創作，奪得第32屆奇美藝術獎。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.20）
今年28歲的鹿港青年畫家黃俊傑，以一個年輕人及他的房間進行創作，奪得第32屆奇美藝術獎，獲得為期一年每個月3萬元獎助金的獎勵；鹿港鎮長許志宏今（20）日前往桂花巷藝術村頒獎祝賀，許志宏說，黃俊傑用一支筆劃出生活百態，以不息的生命力受肯定。

▲鹿港青年畫家黃俊傑連年獲奇美藝術獎。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.20）
▲鹿港青年畫家黃俊傑連年獲奇美藝術獎。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.20）
這是繼去年再度蟬聯奇美藝術獎，鹿港桂花巷藝術村的駐村藝術家黃俊傑畢業於台北藝術大學美術系，得獎紀錄輝煌，2016年獲得台灣世界水彩大賽銅牌獎，2017第18屆磺溪美展油畫水彩首獎，2018年台灣銀行藝術祭-青年繪畫季第一名「台銀卓越獎」、「BP英國肖像獎」入選，2019及2020年皆獲得奇美藝術獎，兩年的獎助金讓他舒緩了不少經濟壓力。

黃俊傑表示，奇美的競賽注重藝術家基本素描功夫，通過初選之後，藝術家必須到奇美博物館參加3小時考試，在指定的雕像前現場素描繪畫，初賽還要交10件作品含素描，可說是相當嚴格的考驗。

▲黃俊傑創作路上有著「老派風格」，畫風走的是寫實路子，擅長水彩、油畫，題材選擇以人物、風景為主。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.20）
▲黃俊傑創作路上有著「老派風格」，畫風走的是寫實路子，擅長水彩、油畫，題材選擇以人物、風景為主。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.20）
黃俊傑得獎作品主題是一個年輕人及他的房間，名為「自強124」，其實是個路名，有努力向上，自立自強之意，該名青年是黃俊傑的國高中及大學同學，兩人都學的是美術，大家一起在外租房，兩人住對門，每天都可以看到同學房間裡的生活紀錄與訊息，日子過得簡單樸實，畢業後還聽說這棟房子因違章建築而遭到拆除。

黃俊傑表示，他用畫作來顯示年輕人在生活的壓力下，貧困世代充滿焦慮不安，對於未來的想像以及藝術夢想的追求，是否是遙不可及的奢想？

奇美藝術獎相當鼓勵藝術家在創作時，能經常接近日常生活與大自然，讓作品具有溫度與感人，帶給觀眾一股正能量，而評審所給予西畫組黃俊傑的評語，認為他作畫技法熟練，畫面色層細膩，人物的表情與內在精神刻劃深入，確實打動人心。

許志宏說，年紀輕輕的黃俊傑，創作路上有著「老派風格」，畫風走的是寫實路子，擅長水彩、油畫，題材選擇以人物、風景為主，最愛的人物寫實畫，他認為風景變化只有隨著四季更迭，但人物不同，表情千變萬化，太豐富了！

▲青年畫家黃俊奪得第32屆奇美藝術獎，鹿港鎮長許志宏前往桂花巷藝術村頒獎祝賀。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.20）
▲青年畫家黃俊奪得第32屆奇美藝術獎，鹿港鎮長許志宏前往桂花巷藝術村頒獎祝賀。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.20）
 

關鍵字

桂花巷 畫家黃俊傑 自強124 藝術村 第32屆奇美藝術獎 違章建築

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