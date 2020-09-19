美食巷仔內／「蘿蔔蹲」惜食好滋味　冰品、蔬果主打天然

位於永和區四號公園旁的「蘿蔔蹲 Farmers Tasty」火鍋店，主打清甜湯頭，店內食材多來自在地小農，因為不灑化學農藥，讓作物自然生長，所以蔬果外觀各具特色，卻一點也沒有影響湯頭的鮮美。





▲冰品來自永和老牌冰店和美冰果室，與永和當地更是緊密鏈結（圖/新北市農業局提供）