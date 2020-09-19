美食巷仔內／「蘿蔔蹲」惜食好滋味　冰品、蔬果主打天然

位於永和區四號公園旁的「蘿蔔蹲 Farmers Tasty」火鍋店，主打清甜湯頭，店內食材多來自在地小農，因為不灑化學農藥，讓作物自然生長，所以蔬果外觀各具特色，卻一點也沒有影響湯頭的鮮美。
店長羅文廷表示，雖然推廣使用格外品過程中，曾遭遇顧客懷疑使用次級蔬果，所幸經過溝通，顧客都能接受，並支持惜食理念；店內主打口味天然、在地食材，因此連冰品也特別用心，採用永和地區老字號冰店「和美冰果室」的古早味冰淇淋，有著清爽的叭噗口感，吃得到水果原味不膩口；湯頭更是用產地直送的蔬菜燉出鮮甜，從蔬菜盤更能看出這間火鍋店的用心，精心挑選的各類蔬果五顏六色，讓人覺得健康無負擔。
近期，新北市政府農業局配合加碼推出「惜食分享餐廳消費滿額抽獎活動」，成功幫助惜食餐廳提升來客量約30%，鼓勵民眾在7月15日至8月31日到參與新北振興168方案的24家惜食分享餐廳，以振興券或農遊券消費達300元，或以現金或信用卡等其他支付方式消費達400元，就能抽大獎。
顧客楊小姐表示，農業局提供的獎品十分實用，讓租屋族或小家庭在家也能輕鬆上菜，若對「惜食分享餐廳消費滿額抽獎活動」有興趣的朋友，歡迎到「惜食分享餐廳」FB粉絲專頁及新北惜食分享網，關注最新資訊。