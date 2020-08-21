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中秋行銷搞創意　台灣最速男做公益秀手藝、禮盒展巧思

記者陳美嘉/高雄報導
calendar_today2020-08-21 12:27:07

▲「台灣最速男」楊俊瀚（左二）高市勞工局代理局長陳石圍（左三）、偏鄉學童與憨兒一起做月餅。（圖／記者陳美嘉攝，2020.08.20）
▲「台灣最速男」楊俊瀚（左二）高市勞工局代理局長陳石圍（左三）、偏鄉學童與憨兒一起做月餅。（圖／記者陳美嘉攝，2020.08.20）

中秋佳節是團聚的日子，漢來美食看好中秋送禮商機，今年推出2款情月禮盒，發表會上由員工打扮成文青、學生秀包裝巧思；喜憨兒基金會邀請「台灣最速男」楊俊瀚、高市勞工局代理局長陳石圍、偏鄉學童與憨兒一起做月餅，宣傳中秋節禮盒。

▲月餅禮盒發表會由員工打扮成文青、學生等秀包裝巧思。（圖／記者陳美嘉攝，2020.08.20）
▲月餅禮盒發表會由員工打扮成文青、學生等秀包裝巧思。（圖／記者陳美嘉攝，2020.08.20）
漢來「情月」禮盒以精緻木盒裱褙，手繪出牡丹盛綻花姿，透過手工刷繪金銀漆色，呈現華麗的藝術風格，禮盒還能成為實用美觀的收納箱。

漢來點心主廚表示，為了讓消費者保有新鮮感，歷經逾半年不斷試作，研發新口味櫻花蝦干貝麻糬、奶香枸杞，特選東港櫻花蝦、車城鹹蛋黃、萬丹紅豆、台南白河蓮子、善化黑芝麻等台灣在地食材入餡，一盒月餅可以品嘗到6至8款精選口味，也以減糖配方製作，讓消費者吃美味更沒有負擔8月底前於網路商城訂購享有早鳥優惠。

▲漢來美食總經理林淑婷表示，「情月」禮盒以精緻木盒裱褙，呈現華麗的藝術風格，禮盒還能成為實用美觀的收納箱。（圖／記者陳美嘉攝，2020.08.20）
▲漢來美食總經理林淑婷表示，「情月」禮盒以精緻木盒裱褙，呈現華麗的藝術風格，禮盒還能成為實用美觀的收納箱。（圖／記者陳美嘉攝，2020.08.20）
喜憨兒基金會今年再度與幾米合作，以繪本《擁抱》為主題推出聯名限量禮盒，發表會邀請「台灣最速男」楊俊瀚現場和偏鄉學童以及憨兒一起製作月餅楊俊瀚說，憨兒認真製作的表情，就跟練跑一樣，從基本功開始，需要反覆的練習，才看的到成果。也呼籲民眾踴躍認購禮盒，不僅支持憨兒的工作訓練，同時鼓勵偏鄉學童認真學習。

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▲ 聯名限量月餅禮盒以幾米繪本《擁抱》為主題。（圖／記者陳美嘉攝，2020.08.20）

喜憨兒庇護工場推出數款新口味，「金沙奶皇」有著濃郁的奶香味與鹹蛋黃香；「觀音奶茶」茶香濃厚，加入香醇牛奶，餘韻迷人；「香橙檸檬酥」外皮口感酥軟，扎實的內餡搭配著水果清香，清爽不膩口，8月底前訂購享優惠而「送愛到部落」月餅禮盒募集，也來到第12年，今年預計為台東、彰化、南投、高雄等偏鄉小學，超過37,000位學童募集中秋節禮盒。

關鍵字

月餅 漢來 中秋 喜憨兒 台灣最速男 翰品

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