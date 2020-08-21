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藥物及食物交互作用　小心引發致死症狀

記者郭政隆／嘉義報導
calendar_today2020-08-21 18:10:00

▲臺中榮總嘉義分院吳宗益主任、藥師林靖偉。（圖／臺中榮總嘉義分院提供）
▲臺中榮總嘉義分院吳宗益主任、藥師林靖偉。（圖／臺中榮總嘉義分院提供）
嘉義一位年約50歲的江姓女婦為例，她有高血壓的問題，經治療定期服用西藥後，血壓控制於130至140mmHg之間，之後江女飽受失眠之苦，希冀藉由中藥改善睡眠問題，結果服用中藥後，江女出現血壓遽降及頭昏的情況，江女就醫才知道原來是將中、西藥併服，產生交互作用所致。

臺中榮總嘉義分院中醫部吳宗益主任表示，服用西藥抗凝血劑者，同時服食當歸等具有活血化瘀的中藥時，可能使得抗凝血的藥效增強，進而増加出血的機率，建議民眾於服用中、西藥時要相隔2小時，以減低其產生交互作用；同時建議患者於門診時可主動告知醫師正在服用的藥物，讓醫師針對不同藥理作用調整藥物劑量。

除了中、西藥間併服可能會出現交互作用外，該院林靖偉藥師也提醒民眾西藥之間，也可能產生交互作用，例如抗生素是用來治療發炎、細菌感染的常見藥物，當中抗菌的成分四環素，會跟金屬離子結合而降低藥物功效，建議有先天貧血問題服用鐵劑的患者，於就診時應主動告知醫師，並建議隔餐服用，相對服用抗生素患者也應避開與含鈣的食品及維他命一起服用，否則可能彼此結合而減少腸胃吸收。

林靖偉藥師說明，食物與藥物間的配伍禁忌，也是民眾用藥時常常忽略的，例如含咖啡因的飲品、食物及酒精等，因具有刺激中樞神經系統，會引起心跳加速、胃酸分泌等反應，若同時服用抗焦慮劑，可能會降低藥效，建議避免長期和藥品併用，不僅影響藥效，也可能增加副作用；另外，服用藥物也要注意吃的食物，例如抗凝血老藥Warfarin是藉由減少維他命K作用，來達到減緩凝血功能，若過度食用含豐富維他命K的菠菜、花椰菜、萵苣等深綠色蔬菜，則會減少抗凝血藥效，而服用抗憂鬱藥的患者，服藥期間若攝取過量含酪胺酸的食物，如乳酪、優格、香腸等，很可能會導致致死性高血壓。

關鍵字

吳宗益 林靖偉 臺中榮總嘉義分院 抗凝血劑 高血壓

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