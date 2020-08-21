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專家提醒這兩種病毒恐同時肆虐　賴清德曝防疫關鍵

記者陳聖璋 / 台南報導
calendar_today2020-08-21 14:35:21

▲副總統賴清德21日表示，以國家整體的力量面對這場疫情，是關鍵中的關鍵。（圖／記者陳聖璋攝，2020.08.21）
▲副總統賴清德21日表示，以國家整體的力量面對這場疫情，是關鍵中的關鍵。（圖／記者陳聖璋攝，2020.08.21）
科技部補助成功大學人工智慧生技醫療創新研究中心21日舉辦「防疫未來式」全方位AI防疫論壇，副總統賴清德致詞時表示，公共衛生專家提醒，若國際間無法解決新冠肺炎疫情，冬季時疫情將會更嚴重，流感也會來，兩種病毒恐同時在全球肆虐。

賴清德表示，除了中央與地方合作以外，全民更應大團結，以國家整體的力量面對這場疫情，「我認為，這是關鍵中的關鍵」，人民團結、支持政府，中央與地方合作，成功防疫的公共衛生措施才得以順利推展。

賴清德說，下一階段科技固然重要，但是，公共衛生同樣扮演著重要的角色，不可能輕公衛重科技，也不可能捨科技，只有公共衛生的手段，必須雙軌並行同時推動。

▲賴清德出席「防疫未來式」全方位AI防疫論壇，致詞後合影。（圖／記者陳聖璋攝，2020.08.21）
▲賴清德出席「防疫未來式」全方位AI防疫論壇，致詞後合影。（圖／記者陳聖璋攝，2020.08.21）
賴清德表示，公共衛生專家提醒，如果國際間無法解決新冠肺炎疫情，冬季時疫情將會更嚴重，流行性感冒也會來，兩種病毒在全球肆虐時，對人類的健康必然造成重大的影響。

賴清德強調，他要提醒大家，口罩還是最重要的，安全距離是最基本的，若擔心疫情再來，加上流感的雙重威脅，大家更應遵守中央種種防疫的要求，自己的健康管理一定要做好。

科技部政務次長謝達斌指出，AI醫療應用是政府核心發展戰略，國際疫情嚴峻，台灣除與世界分享防疫成功經驗，也邀請各界先進專家、跨域、跨國共商科技防疫未來展望。

科技部補助人工智慧生技醫療創新研究中心主任梁勝富表示，該中心2017年成立，致力推動生醫領域的AI創新解決方案，希望透過論壇鏈結各界能量，一同運用AI做防疫幫助台灣超前部署，幫助世界共同對抗疫情。

梁勝富強調，「不只防疫新生活，也要有智慧醫療防疫新科技」，台灣逐步開放邊境、重回國際實體互動行列，需各界聯手，超前部署疫情因應策略，做好面對未來各類疫情變化的多重挑戰。

「防疫未來式」全方位AI防疫論壇，聚焦討論後疫情時代的醫療前瞻發展、照護應用、數位科技、心理人文、上市法規迭代、醫材政策展望等，各面向所面臨的新挑戰與可能發展機會。

關鍵字

流感 賴清德 AI科技防疫 疫情 新冠肺炎

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