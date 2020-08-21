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逼喝5包毒咖啡神智不清　酒店小姐遭劫財劫色

記者鄧力軍/台中報導
calendar_today2020-08-21 15:50:00

▲台中市警六分局調查，107年7月29日凌晨1時許，有5名男子一同到酒店飲酒作樂，結帳後叫了兩名小姐出場續攤到汽旅開毒趴。(圖／柳榮俊攝2020.6.29)
▲台中市警六分局調查，107年7月29日凌晨1時許，有5名男子一同到酒店飲酒作樂，結帳後叫了兩名小姐出場續攤到汽旅開毒趴。(圖／柳榮俊攝2020.6.29)
魏姓等5名男子107年7月到台中市海派酒店飲酒後「框」兩名小姐出場續攤，卻是帶到汽車旅館開性愛毒趴，一名女子被強灌5包毒咖啡神智不清，被迫裸體跳舞、及A片情節各種動作，最後慘遭輪姦，還簽下「合意性關係切結書」，魏男等人的惡行被台中第六警分局逮捕。

台中市警六分局調查，107年7月29日凌晨1時許，魏姓、蔡姓、佘姓、郭姓、邱姓等男子一同到酒店飲酒作樂，結帳後叫了兩名小姐出場續攤，結果車子竟是直接開進一家汽車旅館，分開207及210兩間房間開性愛毒趴。

主導的魏男叫其他人到210房，自己則與一名女子獨處207房，魏男取5包毒咖啡包沖泡於一杯子內，惡聲喝令該女喝下，女子喝下後不久即陷入神知不清、全身無力狀態，被魏男推倒在沙發上強姦得逞後昏睡凌晨5點多，魏男向其他同夥表示「已餵她5包毒咖啡，已經意識不清了」等語，該女隨後遭佘男及蔡男輪姦。

清晨天亮魏男自導自演，踹門進入207房，質問該女為何誣陷他性侵，於是拿出紙筆令她寫下「合意性關係切結書」，隨後魏又佯稱20萬元不見了，要女子負責，女子遭到毆打後，被迫拿出提款卡讓對方出去領錢一干人領錢後立即再買毒品回汽旅，再次逼該女喝下毒咖啡，被迫跳艷舞等A片情節動作，最後再次慘遭輪姦。

第六警分局據報後根據監視器及車號等線索逮獲魏男等人，台中地院刑事第十二庭法官直斥魏男等人「行為偏差、令人髮指，嚴重危害社會治安」，全案審結重判魏男12年6月；其他同夥則判1年2月至3年7月不等徒刑。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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毒咖啡 台中市警察局 第六分局 性侵 海派酒店

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