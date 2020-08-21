逼喝5包毒咖啡神智不清　酒店小姐遭劫財劫色

台中市警六分局調查，107年7月29日凌晨1時許，魏姓、蔡姓、佘姓、郭姓、邱姓等男子一同到酒店飲酒作樂，結帳後叫了兩名小姐出場續攤，結果車子竟是直接開進一家汽車旅館，分開207及210兩間房間開性愛毒趴。
主導的魏男叫其他人到210房，自己則與一名女子獨處207房，魏男取5包毒咖啡包沖泡於一杯子內，惡聲喝令該女喝下，女子喝下後不久即陷入神知不清、全身無力狀態，被魏男推倒在沙發上強姦得逞後昏睡﹔凌晨5點多，魏男向其他同夥表示「已餵她5包毒咖啡，已經意識不清了」等語，該女隨後遭佘男及蔡男輪姦。
清晨天亮魏男自導自演，踹門進入207房，質問該女為何誣陷他性侵，於是拿出紙筆令她寫下「合意性關係切結書」，隨後魏又佯稱20萬元不見了，要女子負責，女子遭到毆打後，被迫拿出提款卡讓對方出去領錢﹔一干人領錢後立即再買毒品回汽旅，再次逼該女喝下毒咖啡，被迫跳艷舞等A片情節動作，最後再次慘遭輪姦。
第六警分局據報後根據監視器及車號等線索逮獲魏男等人，台中地院刑事第十二庭法官直斥魏男等人「行為偏差、令人髮指，嚴重危害社會治安」，全案審結重判魏男12年6月；其他同夥則判1年2月至3年7月不等徒刑。
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