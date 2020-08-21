口罩廠主管失言　惹怒全國藥師

台南市藥師公會指出，口罩製造廠「易廷」的經理指稱，目前仿冒口罩流通最多的，應是單點的藥局業者，其次是網路，此言惹怒全台開業藥局藥師，紛紛到該公司臉書留言抗議。





有人留言，「說話要有社會責任，傷了人就該出來勇敢面對與負責承認錯誤，貴公司為了商業廣告，誣陷一群熱情盡心盡力的藥師，汙衊行為造成藥師名義損失，真該道歉，以息眾怒」，也有人留言，「小藥局會公告告訴消費者，易廷口罩市面上假貨多，難以分辨真偽，建議不要購買」。



▲購買醫用口罩，民眾一定要看到印有口罩的醫療器材許可證字號 台南市藥師公會理事長吳振名表示，新聞報導隔天，公會就接到販售實名制口罩的藥局藥師反應，民眾以懷疑的口吻詢問藥師，「我們買的實名制口罩會不會也有仿冒的？」，藥師哭笑不得，百般解釋、深感無奈；藥師認為，身為口罩國家隊的口罩廠主管，一句輕率的發言，不僅中傷全國的開業藥師，更間接造成民眾恐慌，甚至對政府防疫的實名制口罩也產生懷疑。





吳振名呼籲，民眾購買口罩一定要選有完整包裝標示的（盒裝或印刷袋裝），外包裝的標示也必需清楚完整，例如醫用口罩，一定要看到印有口罩的醫療器材許可證字號，台灣本地生產製造的醫用口罩會印有「衛部（署）醫器製壹字第XXXXXX號」。



▲衛福部的宣導。（圖／台南市藥師公會） 若是國外進口的，會印有「衛部（署）醫器輸壹字第XXXXXX號」；自大陸進口的則印有「衛部(署)醫器陸輸壹字第XXXXXX號」，另外，廠商的名稱、地址、聯絡電話也都必須標示清楚。





中央流行疫情指揮中心擬推口罩防偽標示，以防止民眾買到仿冒口罩，對此，吳振名相當認同，他強調，現在民眾購買口罩的管道太多，易產生管理上的盲點與漏洞，另一個防弊的方法，是將銷售管道單純化，例如，醫用口罩早期只有在藥局可購買到，民眾也認同購買醫用口罩一定要到藥局，由口罩廠直接配送「醫用口罩」到藥局，讓藥局有充分與足夠的口罩量來販售給民眾，也可讓銷售通路單純化，如此也能達到降低仿冒口罩出現的防弊效果。



