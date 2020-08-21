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影／鹿港丙幹線分洪箱涵工程　解決鹿港鎮淹水問題

記者陳雅芳／彰化報導
calendar_today2020-08-21 19:25:09

▲為解決水患問題，鹿港鎮公所辦理鹿港丙幹線分洪箱涵工程，鎮長許志宏視察工程進度，希望能解決鹿港鎮陳痾淹水問題。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.21）
▲為解決水患問題，鹿港鎮公所辦理鹿港丙幹線分洪箱涵工程，鎮長許志宏視察工程進度，希望能解決鹿港鎮陳痾淹水問題。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.21）
近幾年來，鹿港鎮只要遇到短時間的強降雨就會淹水，鹿港鎮長許志宏說，鹿港鎮以前是一個港口，地勢比較低，只要在短時間內遇到強降雨就很容易淹水，為了解決水患問題，鎮公所規劃設計鹿港丙幹線分洪箱涵工程，現已接近完工許志宏今（21）日視察工程說，希望能解決鹿港鎮淹水問題。

▲許志宏說，丙幹線分洪箱涵工程預計工期是180日曆天，至8月底可完工。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.21）
▲許志宏說，丙幹線分洪箱涵工程預計工期是180日曆天，至8月底可完工。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.21）
未雨綢繆！今年雖然颱風數量少，地方為防治淹水施作的改善工程腳步卻不鬆懈，鎮公所在今年3月辦理鹿港丙幹線分洪箱涵工程，期間多次協調台電配合遷移管線，現已接近完工，許志宏前往視察工程，督促廠商要確實完成路面鋪設作業及注重施工品質，希望增加分洪箱涵之後，能夠加速鹿港老街的排洪效率。

目前鹿港舊市區的雨水多由道路兩旁側溝匯集，部分由既設下水道幹線排入舊鹿港溪，但因該區地勢平坦低窪，支流水流被幹流高水位所阻，致使內水排水困難，造成積淹水；許志宏說，丙幹線分洪箱涵工程預計工期是180日曆天，至8月底可完工，施工期間造成文開、洛津國小及周遭居民出入不便，尚請鄉親多予體諒。

▲由鹿港鎮公所規劃設計再增加丙幹線1.0mX1.0m之排水箱涵，總長度194公尺，以加強鹿港老街周邊排水能力。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.21）
▲由鹿港鎮公所規劃設計再增加丙幹線1.0mX1.0m之排水箱涵，總長度194公尺，以加強鹿港老街周邊排水能力。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.21）
許志宏表示，鹿港老街因屬該區較為低漥處，每遇豪大雨水流易匯流於此，且因排水系統老舊易淤積，路面側溝容水量不足，雨水多以溢流方式匯集至公會堂廣場側溝後，匯入抽水機集水井，再用抽水機抽至成功路上的丙幹線箱涵，如果丙幹線通水斷面不足排水速度緩慢，就會造成老街淹水問題。

▲為了解決水患問題，鎮公所規劃設計鹿港丙幹線分洪箱涵工程，現已接近完工。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.21）
▲為了解決水患問題，鎮公所規劃設計鹿港丙幹線分洪箱涵工程，現已接近完工。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.21）
許志宏指出，經過水利單位評估，由鹿港鎮公所規劃設計再增加丙幹線1.0mX1.0m之排水箱涵，總長度194公尺，以加強鹿港老街周邊排水能力。地點位於文開路上，施工起點為洛津國小北校門，施工終點為成功路口，總工程經費800萬元，亦屬於鹿港溪再現計畫之一，已納入前瞻基礎建設計畫核定補助。

 

關鍵字

強降雨 鹿港老街 分洪箱涵 抽水機 鹿港淹水 水患

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