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影／彰化榮家宣導反詐騙　不法情事好分辨

記者陳雅芳／彰化報導
calendar_today2020-08-22 09:30:00

▲彰化榮家邀請金融監督管理委員會辦理金融知識宣導活動，解析三倍券詐騙手法及以「猜猜我是誰」和「假冒公務機關」的詐騙伎倆。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.21）
▲彰化榮家邀請金融監督管理委員會辦理金融知識宣導活動，解析三倍券詐騙手法及以「猜猜我是誰」和「假冒公務機關」的詐騙伎倆。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.21）
近年來銀髮族遭詐騙案件層出不窮，被害人數逐年遞增，遭詐案件則以假冒名義與假冒機構居多。彰化榮家邀請金融監督管理委員會，21日辦理金融知識宣導活動，除了宣導住民及職員工慎防詐騙外，另也指導建立正確的金錢觀念，做好理財及理債，是預防銀髮族詐騙最直接的方式。

▲彰化榮家邀請金融監督管理委員會辦理金融知識宣導活動，除了宣導住民及職員工慎防詐騙。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.21）
▲彰化榮家邀請金融監督管理委員會辦理金融知識宣導活動，除了宣導住民及職員工慎防詐騙。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.21）
金融監督管理委員會金融理財推廣講師黃玉桃表示，據警政署統計，近期常見詐騙手法以「猜猜我是誰」和「假冒公務機關」最多，因此在宣導課程中以真實新聞事件如：「俊男美女圖」假交友真詐騙新手法騙財近七百萬、退休公務員誤信「老師」投資比特幣險賠光養老金等等案例，加深住民長輩及同仁印象。

黃玉桃也用朗朗上口的口訣「三不三要」宣導，「三不-不隨便提供個資、不聽從指示操作提款機、不理會來路不明訊息」、「三要-要管好個資料、直撥信用卡，現金卡及金融卡背面聯絡電話查證、要利用內政部防詐騙165專線」，宣導謹記防詐小撇步。

黃玉桃說，以近期熱門議題「三倍券詐騙手法解析」，如：以收購三倍券的假網拍詐騙，或假冒三倍券加碼回饋活動的網路釣魚簡訊，甚至以代領三倍券為由，詐騙個資或手續費，提醒大家小心謹慎，避免受騙上當，授課過程利用互動問答、歡愉方式吸收良好理財觀念。

▲金融監督管理委員會金融理財推廣講師黃玉桃表示，據警政署統計，近期常見詐騙手法以「猜猜我是誰」和「假冒公務機關」最多。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.21）
▲金融監督管理委員會金融理財推廣講師黃玉桃表示，據警政署統計，近期常見詐騙手法以「猜猜我是誰」和「假冒公務機關」最多。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.21）
彰化榮家家主任史浩誠表示，將持續落實彰化榮家職員工及住民教育宣導，職員工先有正確良好的金融知識觀念，便能透過平日服務照顧住民時的相處及座談會等，多次且有效的知識傳達及提高警覺心，才能避免住民及職員工遭受詐騙情事的發生，授課內容豐富充實，贏得了現場參與者的熱烈掌聲，讓來參加的住民及職員工都表示獲益良多。

 

關鍵字

猜猜我是誰 假冒公務機關 彰化榮家 三倍券 165專線 反詐騙

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