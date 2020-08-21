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翻轉營養午餐新食代　國宴主廚示範宜蘭特色佳餚

記者李清貴/宜蘭報導
calendar_today2020-08-21 19:37:53

▲開陽炒米粉、西魯肉、蕃茄炒蛋都是宜蘭在地佳餚。（圖／宜蘭縣政府提供)
▲開陽炒米粉、西魯肉、蕃茄炒蛋都是宜蘭在地佳餚。（圖／宜蘭縣政府提供)
為提升學童營養午餐的質與量，宜蘭縣政府今（21）日邀請國宴主廚宜蘭渡小月餐廳總舖師陳兆麟示範打造宜蘭特色佳餚，並邀集縣內學校午餐團膳的主廚們展現廚藝同時分享廚房工作經驗。

宜蘭縣今(109)年9月起將推動質量好、在地好、營養好的「營養午餐2.0」。縣府表示，為讓宜蘭縣的學童獲得更完善的營養，提升營養午餐質量為每週1次乳品、每週2次有機蔬菜。今天並首度舉辦「翻轉營養午餐新食代」團膳廚藝交流活動，邀請國宴主廚宜蘭渡小月餐廳總舖師陳兆麟示範宜蘭特色佳餚，並邀集包括全順餐盒食品工廠、宜珍實業社、慶豐企業社等縣內學校午餐團膳的主廚展現廚藝、分享廚房工作經驗。

▲宜蘭縣政府首度舉辦「翻轉營養午餐新食代」團膳廚藝交流活動。（圖／宜蘭縣政府提供)
▲宜蘭縣政府首度舉辦「翻轉營養午餐新食代」團膳廚藝交流活動。（圖／宜蘭縣政府提供)
縣長林姿妙並與陳兆麟聯手示範宜蘭在地特色餐，陳兆麟示範「開陽炒米粉」及「西魯肉」，林姿妙則煮出「蕃茄炒蛋」。而學校及團膳業者也推派廚師展現3個主題，包括「宜蘭風味餐」、「學生最不喜愛之菜色」及「青菜大變身」的廚藝巧思。

林姿妙表示，經由宜蘭縣政府教育處與農業處合作，輔導縣內團膳廠商提供優質好、營養好的學校營養午餐，也讓縣內在地小農的耕作能有穩定的銷售管道，達到地產地銷的效益，縮短食物里程，確保食材品質與食用安全。

林姿妙指出，營養午餐除了美味，更是一堂「食」教育，讓學童體驗從種植到收成的過程、了解食物的營養價值及宜蘭在地的特色美食，而最重要的是要常保一份感恩及惜食的心，未來將會持續規劃辦理飲食教育相關活動，做好營養午餐紮根，這樣學童的健康才有真正保障。

關鍵字

宜蘭縣政府 宜蘭特色佳餚 學童營養午餐 國宴主廚 團膳

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