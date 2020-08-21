翻轉營養午餐新食代　國宴主廚示範宜蘭特色佳餚

宜蘭縣今(109)年9月起將推動質量好、在地好、營養好的「營養午餐2.0」。縣府表示，為讓宜蘭縣的學童獲得更完善的營養，提升營養午餐質量為每週1次乳品、每週2次有機蔬菜。今天並首度舉辦「翻轉營養午餐新食代」團膳廚藝交流活動，邀請國宴主廚宜蘭渡小月餐廳總舖師陳兆麟示範宜蘭特色佳餚，並邀集包括全順餐盒食品工廠、宜珍實業社、慶豐企業社等縣內學校午餐團膳的主廚展現廚藝、分享廚房工作經驗。
縣長林姿妙並與陳兆麟聯手示範宜蘭在地特色餐，陳兆麟示範「開陽炒米粉」及「西魯肉」，林姿妙則煮出「蕃茄炒蛋」。而學校及團膳業者也推派廚師展現3個主題，包括「宜蘭風味餐」、「學生最不喜愛之菜色」及「青菜大變身」的廚藝巧思。
林姿妙表示，經由宜蘭縣政府教育處與農業處合作，輔導縣內團膳廠商提供優質好、營養好的學校營養午餐，也讓縣內在地小農的耕作能有穩定的銷售管道，達到地產地銷的效益，縮短食物里程，確保食材品質與食用安全。
林姿妙指出，營養午餐除了美味，更是一堂「食」教育，讓學童體驗從種植到收成的過程、了解食物的營養價值及宜蘭在地的特色美食，而最重要的是要常保一份感恩及惜食的心，未來將會持續規劃辦理飲食教育相關活動，做好營養午餐紮根，這樣學童的健康才有真正保障。