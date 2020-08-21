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嘗試替代療法　中醫與傳統醫療介入武漢肺炎

記者陳雅芳／彰化報導
calendar_today2020-08-21 21:40:00

▲視訊現場，分享中醫及泰醫介入的武漢肺炎預防與治療經驗。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.21）
▲視訊現場，分享中醫及泰醫介入的武漢肺炎預防與治療經驗。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.21）
武漢肺炎疫情於全球持續延燒，各國致力於疫苗開發與研究，希望能有其他替代療法，其中包括傳統與替代醫療的研究彰化基督教醫院、衛福部中醫藥司及泰國公共衛生部傳統醫藥司，於前日共同辦理「中醫及傳統醫療介入武漢肺炎防治」視訊研討會，分享中醫及泰醫介入的武漢肺炎預防與治療經驗。

▲彰基中醫部黃頌儼主任分享彰基應用中醫治療新冠肺炎個案經驗與成效。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.21）
▲彰基中醫部黃頌儼主任分享彰基應用中醫治療新冠肺炎個案經驗與成效。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.21）
彰基海外醫療中心執行長高小玲博士表示，此次視訊研討會，邀請衛福部國家中醫藥研究所所長蘇奕彰、彰基中醫部主任黃頌儼及泰國公共衛生部傳統醫藥司傳統醫藥研究所主任匡采等三位擔任講者；另也邀請印度、菲律賓及越南傳統醫藥司共同交流，藉由多方互動，探討傳統醫藥在各國武漢肺炎防治應用情況，也希望開拓台灣於新南向國家傳統醫藥市場之契機。

▲彰化基督教醫院、衛福部中醫藥司辦理「中醫及傳統醫療介入武漢肺炎防治」視訊研討會。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.21）
▲彰化基督教醫院、衛福部中醫藥司辦理「中醫及傳統醫療介入武漢肺炎防治」視訊研討會。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.21）
黃怡超表示，武漢肺炎案例持續增加，但能有這種多國交流的視訊研討會，將是大家彼此合作的起點越南傳統醫學管理局副局長陳明玉則表示，非常高興有機會向臺灣、泰國及其他國家學習，菲律賓衛生部傳統與替代醫學研究所法蘭西斯博士，則對主辦單位在重要的時刻舉辦此意義重大的活動表達感謝。

衛福部國家中醫藥研究所所長蘇奕彰特別指出，先前在臨床發現多數武漢肺炎病人，在中醫介入後，發燒症狀緩解，心跳與血壓都趨於穩定，代表臺灣中醫在武漢肺炎臨床上已經有明顯成效。

▲彰基海外醫療中心高小玲執行長主持視訊研討會。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.21）
▲彰基海外醫療中心高小玲執行長主持視訊研討會。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.21）
彰基中醫部主任黃頌儼表示，彰基所治療之武漢肺炎病患有6例以中西醫整合醫療方式，利用中藥有效阻斷病情惡化，後續追蹤也未見到病患出現疑似肺纖維化的症狀，病患皆順利出院。

▲衛福部國家中醫藥研究所蘇奕彰所長分享中醫對新冠肺炎療效機制研究。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.21）
▲衛福部國家中醫藥研究所蘇奕彰所長分享中醫對新冠肺炎療效機制研究。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.21）
泰國公共衛生部傳統醫藥司傳統醫藥所主任匡采表示，泰國傳統醫藥流傳已久，都是古老文字，也記載許多疾病相關防治訊息，所以需要被翻譯出來，再進行臨床研究；泰醫於疫情期間成立了傳統醫藥診所網絡，服務社區的民眾，從今年三月至五月共診治超過千名案例。

▲視訊會議透過臉書直播方式討論互動熱烈。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.21）
▲視訊會議透過臉書直播方式討論互動熱烈。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.21）
此次活動共計有來自泰國、緬甸、印尼、菲律賓、印度、巴布亞紐幾內亞與馬來西亞等多國醫衛專業與產業相關人士參與，成功體現臺灣中醫的防疫價值。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

關鍵字

武漢肺炎防治 肺纖維化 視訊研討會 傳統醫療 疫苗 中醫

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