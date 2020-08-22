烏龍密醫案無罪定讞　醫師：聲譽受損誰該負責？

台中市維新醫院精神科名醫許景琦，十年前遭控雇用「密醫」大學教授許博一，官司纏訟十年，直至今年7月獲判無罪，十年來，２人遭誣陷聲譽受損，遲來正義雖還他們清白，仍決定

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許景琦指出，台中地檢署在2010年接獲檢舉，指維新醫院雇用密醫治療精神病患致死，檢方查無證據，卻發現2009年6月至7月有3場團體心理治療，執行者是許景琦，帶領者卻是擔任志工的許博一，許博一沒有醫師資格，將兩人依違反醫師法起訴。





官司纏訟十年，最高法院在今年3月發回台中高分院更二審﹔最高法院判決書根據衛福部、台灣精神醫學會函釋及賴德仁教授到庭證詞，認為帶領團體心理治療非核心醫療業務，屬醫療相關輔助行為，不必然具醫師資格，今年7月判決無罪，全案定讞。



許景琦表示，十年來，維新醫院始終籠罩在「雇用密醫致人於死」陰霾中，甚至遭網路霸凌，如今無罪判決，儘管司法還他們清白，但烏龍密醫案對他們及醫院聲譽，已造成莫大損害，遲來正義，難以彌補，將向監察院陳情討公道。





許博一激動的說，靜宜大學社工系退休後，因為對精神醫療社會工作有興趣，專程到武漢大學唸碩士，當年，他是以學生身份申請到台中維新醫院見習，也自願在醫院擔任專業志工，帶領團體心理治療，屬精神醫療常規。





許博一強調，爆料者所謂密醫致死，是他到維新前八個月前事，患者因其他疾病死亡﹔許也說，當時他尚未在醫院擔任志工，純屬張冠李戴，明顯誣陷，卻不為檢方採信，實是一場烏龍密醫案，打亂他退休生涯規畫。他說，被冤枉十年，身心屈辱煎熬，誰來還他公道？



