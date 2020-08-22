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影／避免再度成為防疫漏洞　彰化監理站積極稽查白牌車

記者陳雅芳／彰化報導
calendar_today2020-08-22 13:10:00

▲疫情於目前逐漸升溫之際，彰化監理站擴大白牌車輛稽查取締，避免非法白牌計程車成為防疫漏洞。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.22）
▲疫情於目前逐漸升溫之際，彰化監理站擴大白牌車輛稽查取締，避免非法白牌計程車成為防疫漏洞。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.22）
針對白牌車可能成為新冠肺炎防疫漏洞，公路總局臺中區監理所彰化監理站、彰化縣警察局交通隊等單位組成聯合稽查小組，加強擴大取締違法的白牌計程車，並呼籲民眾搭乘計程車應選擇合法或多元車隊的計程車，健康安全才有保障。

▲由於白牌車載客紀錄難以追蹤，彰化縣政府辦理違規白牌車聯合稽查勤務。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.22）
▲由於白牌車載客紀錄難以追蹤，彰化縣政府辦理違規白牌車聯合稽查勤務。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.22）
自今年初新冠病毒肆虐全球以來，我國首例因感染新冠病毒而身亡的患者，經各單位查證後，確認該患者原於彰化地區駕駛白牌車攬客收費為業，為避免非法白牌計程車成為防疫漏洞，彰化監理站自今年2月起，擴大白牌車輛稽查取締，針對彰化縣轄內白牌車攬客熱點，包括臺鐵各車站周邊、熱門景點及各夜間娛樂場所周邊等，不分日期及時段持續加強攔查。

彰化監理站站長王顯文表示，由於白牌車載客紀錄難以追蹤，平時即定期或不定期會同警察單位、彰化縣政府辦理違規白牌車聯合稽查勤務，主要依據民眾檢舉白牌車輛可能出沒地點、叫車平台等做為稽查目標，統計至7月底為止彰化監理站已開出17張違規單，每張罰單為新臺幣10萬元起跳，國庫為此至少進帳了170萬元。

▲對於疫情於目前逐漸升溫之際，仍呼籲民眾切勿搭乘違法自用車輛，保障自己也保障他人。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.22）
▲對於疫情於目前逐漸升溫之際，仍呼籲民眾切勿搭乘違法自用車輛，保障自己也保障他人。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.22）
王顯文指出，大多數案例都是因為駕駛為了向乘客收取數十至幾百元不等之車資，而遭10萬元重罰，除了罰鍰以外，駕駛人的駕照及該違規攬客車輛的車牌均會一併遭監理單位吊扣4個月，如此重罰不外乎是希望遏止白牌攬客歪風，並保障合法計程車駕駛權益。

王顯文也說，目前因新冠肺炎影響，交通部公路總局有針對各大眾運輸業者包括計程車訂定相關防疫SOP，同時並要求各該業者確實落實防疫作為，監理站也不定期前往各車行進行查核，但對比搭乘非法白牌計程車輛，除車輛未投保乘客險、駕駛本人是否有前科紀錄或駕駛狀況好不好之外，更難以確保該車輛是否有完成相關防疫工作。

▲統計至7月底為止彰化監理站已開出17張違規單，每張罰單為新臺幣10萬元起跳。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.22）
▲統計至7月底為止彰化監理站已開出17張違規單，每張罰單為新臺幣10萬元起跳。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.22）
對於疫情於目前逐漸升溫之際，王顯文呼籲民眾，切勿搭乘違法自用車輛，保障自己也保障他人，千萬不要為了一時方便，而搭乘白牌車輛，若因此讓自己成為了防疫破口，實在是得不償失。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

 

關鍵字

白牌攬客 計程車 多元車隊 叫車平台 稽查白牌車

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