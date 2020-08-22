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藝術大師特展　一窺歐洲貴族珍藏的「白色金子」

記者陳美嘉/高雄報導
calendar_today2020-08-22 13:42:59

▲瓷器不僅是餐具，在藝術大師的巧手下，也成為妝點居家的藝術擺飾品。（圖／記者陳美嘉攝，2020.08.21）
▲瓷器不僅是餐具，在藝術大師的巧手下，也成為妝點居家的藝術擺飾品。（圖／記者陳美嘉攝，2020.08.21）

瓷器不僅是餐具，在藝術大師的巧手下，也成為妝點居家的藝術擺飾品，因國內疫情趨緩，迎來了難得的瓷器展，已有310年歷史的麥森瓷器，特別在漢來大飯店一樓展出「2020麥森情緣」，華美的花瓶、壁畫與餐具等，讓民眾一覽精湛工藝及瓷器藝術的各種可能。

▲每件創作融入不同時期風格，更在加入獨特創意後，從嶄新角度詮釋和展現歐洲藝術史。（圖／記者陳美嘉攝，2020.08.21）
▲每件創作融入不同時期風格，更在加入獨特創意後，從嶄新角度詮釋和展現歐洲藝術史。（圖／記者陳美嘉攝，2020.08.21）
麥森是歐洲瓷器發源地，更是孕育藝術人才的搖籃。從18世紀起，麥森瓷器蓬勃發展，為歐洲瓷器藝術扎下深厚基礎，310年的輝煌歲月，每件作品都以純手工打造、以「交叉藍劍」為商標的麥森瓷器，成為歐洲貴族心目中的「白色金子」。

總價值破上億元的展品，每件都是大師的傑作，每一位彩繪師、雕塑師，均歷經數十年藝術薰陶與專業技術培養，因此能在每件創作融入不同時期風格，更在加入獨特創意後，從嶄新角度詮釋和展現歐洲藝術史，也吸引高市豪宅包含遠雄THE ONE、國硯等選購珍藏。

▲瓷器不僅是餐具，在藝術大師的巧手下，也成為妝點居家的藝術擺飾品。（圖／記者陳美嘉攝，2020.08.21）
▲瓷器不僅是餐具，在藝術大師的巧手下，也成為妝點居家的藝術擺飾品。（圖／記者陳美嘉攝，2020.08.21）
在這場特展裡，爲傳統歷史畫賦予現代感的畫家凱瑟琳‧葛里茨蔓，以小丑戲碼、水都建築、港口貿易，帶民眾領略18世紀威尼斯的風采；史蒂芬‧米柯奇懷念故鄉的四季樹影，讓人們感受大自然的美好與友善；戴勒夫‧瑞特大師對動物的款款深情，與所有的收藏家分享他曾經有的感動；擅長銅版畫風的麥可‧安德斯賦予瓷器別具韻味的古典氣質。大師們各展風華，滿足了瓷器收藏家各種不同的典藏喜好，展覽只到8月25日。

關鍵字

漢來 壁畫 花瓶 餐具 瓷器 麥森

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