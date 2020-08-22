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基隆市童軍暨生態遊學中心啟用　拉波波村與祖孫歡慶開幕

記者宋原彰/基隆報導
calendar_today2020-08-22 18:30:00

▲基隆市童軍暨生態遊學中心「拉波波村」(LAPOPO)正式開幕，市長林右昌對於拉波波村的改造成果讚不絕口。（圖／基隆市政府提供）
▲基隆市童軍暨生態遊學中心「拉波波村」(LAPOPO)正式開幕，市長林右昌對於拉波波村的改造成果讚不絕口。（圖／基隆市政府提供）
基隆市將暖東峽谷生態與童軍營地結合打造成複合式園區，今(22)日配合祖父母節舉辦「祖孫童樂趣」祖孫童軍闖關活動，並宣告基隆市童軍暨生態遊學中心「拉波波村」(LAPOPO)正式開幕，市長林右昌對於拉波波村的改造成果讚不絕口，肯定相關單位這幾年不斷努力跟付出。

林右昌在主持開幕典禮時，特別對於童軍中心從他就任第一任市長之初的「荒煙蔓草」，好不容易打造成為可以說是北台灣最好的親子露營空間，教育處等相關單位的努力功不可沒；現在的拉波波村除了可以自己搭帳棚，也可以直接住進已經搭好的舒適帳棚，不管是家庭或公司團體，都是非常好的選擇。

▲基隆市童軍暨生態遊學中心「拉波波村」(LAPOPO)正式開幕，市長林右昌對於拉波波村的改造成果讚不絕口。（圖／基隆市政府提供）
▲基隆市童軍暨生態遊學中心「拉波波村」(LAPOPO)正式開幕，市長林右昌對於拉波波村的改造成果讚不絕口。（圖／基隆市政府提供）
開幕儀式與基隆市童軍團合作舉辦「祖孫童樂趣」祖孫童軍闖關活動，計有50組家庭、約200名親子共襄盛舉，儘管風雨攪局，現場歡笑聲不斷，充滿活力，現場除了還原經典的推大鐵圈、踩高蹺等遊戲，也帶來爺奶九宮格、手腳不一樣等簡單新穎的團康遊戲。

市府教育處表示，基隆市童軍暨生態遊學中心又名拉波波村(南法Saint-Cirq-Lapopie (Village médiéval)【聖希荷拉波皮耶】小村落，法國最具童話感的美村)，是許多基隆人兒時露營共同回憶，園區旁的暖東峽谷更是許多市民周末假日踏青郊遊的絕佳去處。

▲基隆市童軍暨生態遊學中心「拉波波村」(LAPOPO)正式開幕，市長林右昌對於拉波波村的改造成果讚不絕口。（圖／基隆市政府提供）
▲基隆市童軍暨生態遊學中心「拉波波村」(LAPOPO)正式開幕，市長林右昌對於拉波波村的改造成果讚不絕口。（圖／基隆市政府提供）
童軍中心ROT招商後，由暖東休閒有限公司取得經營權,園區內除了擁有優美的露營住宿區之外，還設有佔地廣大的草坪供遊人野餐，非常適合攜家帶眷前來遊玩、親近大自然；時值夏季，多來走走、消暑之餘也能寓教於樂，是半日遊或二日輕旅遊的最佳選擇。拉波波村未來將規劃安排一系列的活動及互動遊戲供入園民眾參與，基隆市民更享有入園票價七折的優惠。

關鍵字

童軍暨生態遊學中心 祖父母節 林右昌 拉波波村 基隆市教育處

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