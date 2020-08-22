造訪必比登推介店家　盧秀燕大啖刈包行銷台中美食

彭城堂台菜餐廳是原台中縣唯一入選的店家，盧秀燕與新聞局長黃國瑋、議員李麗華與太平區長許貴芳等人一同前往餐廳用餐；等待上菜期間，眾人挑戰「真情流露大冒險」遊戲，輸家要喝一杯「地獄苦茶」，為了閃躲懲罰，眾人千方百計達成指定任務，讓現場笑聲連連。
盧秀燕在老闆劉俊宏、老闆娘盧郁雯推薦下，點了一桌色香味俱全的澎湃大餐；劉老闆特別介紹，台中有29個行政區，其中16個行政區農地出產較多農產品，餐廳的每一道菜都使用這16個行政區出產的食材，體現「吃在地，食當季」的精神。
其中，「綠竹筍沙拉佐醉雞腿及冷溜馬鈴薯」就是使用產自潭子的綠竹筍及后里的馬鈴薯，綠竹筍沙拉清甜爽口，加上馬鈴薯絲酸辣清脆的口感，讓盧秀燕直呼「口感真好」，更好奇詢問劉老闆做法，稱讚劉老闆就像魔術師，把平凡料理變特色美食。
米其林必比登推薦的「甘蔗粉蔥滷封肉刈包」，也是使用產自太平及大甲的食材；盧秀燕為大家示範如何包刈包，首先將滷得入味軟嫩的控肉搭配筍乾，包進刈包後，加上店家特製的酸菜及花生粉，一口咬下有濃濃滿足感，透露曾經有人帶給她吃過，她這次還特地自備鍋子，要再帶一份回家跟家人一起吃。
盧秀燕表示，過去她擔任立委期間，力爭米其林指南評鑑納入台中美食，時任行政院長的副總統賴清德也一口承諾，台中今年被米其林指南列為評鑑的城市，登上國際舞台、也讓全世界認識台中美食，是一件很棒的事！更感謝這麼多年來，在台中各個角落辛苦從事美食料理的達人們，能夠入選「必比登推介」店家，非常恭喜他們。