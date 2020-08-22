🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 地方

造訪必比登推介店家　盧秀燕大啖刈包行銷台中美食

記者柳榮俊/台中報導
calendar_today2020-08-22 17:11:40

▲市長盧秀燕前往必比登推介店家，品嘗「甘蔗粉蔥滷封肉刈包」。(圖／台中市政府提供）
▲市長盧秀燕前往必比登推介店家，品嘗「甘蔗粉蔥滷封肉刈包」。(圖／台中市政府提供）
台中太平彭城堂台菜餐廳獲選為「台北台中米其林指南2020」的「必比登推介」店家，吸引許多舊雨新知到店解饞；市長盧秀燕日前抽空與市議員李麗華一同品嘗「甘蔗粉蔥滷封肉刈包」、「麻油蛋松阪豬煮自種川七」等米其林推薦美食，直呼「好吃」。

彭城堂台菜餐廳是原台中縣唯一入選的店家，盧秀燕與新聞局長黃國瑋、議員李麗華與太平區長許貴芳等人一同前往餐廳用餐；等待上菜期間，眾人挑戰「真情流露大冒險」遊戲，輸家要喝一杯「地獄苦茶」，為了閃躲懲罰，眾人千方百計達成指定任務，讓現場笑聲連連。

盧秀燕在老闆劉俊宏、老闆娘盧郁雯推薦下，點了一桌色香味俱全的澎湃大餐；劉老闆特別介紹，台中有29個行政區，其中16個行政區農地出產較多農產品，餐廳的每一道菜都使用這16個行政區出產的食材，體現「吃在地，食當季」的精神。

其中，「綠竹筍沙拉佐醉雞腿及冷溜馬鈴薯」就是使用產自潭子的綠竹筍及后里的馬鈴薯，綠竹筍沙拉清甜爽口，加上馬鈴薯絲酸辣清脆的口感，讓盧秀燕直呼「口感真好」，更好奇詢問劉老闆做法，稱讚劉老闆就像魔術師，把平凡料理變特色美食。

米其林必比登推薦的「甘蔗粉蔥滷封肉刈包」，也是使用產自太平及大甲的食材；盧秀燕為大家示範如何包刈包，首先將滷得入味軟嫩的控肉搭配筍乾，包進刈包後，加上店家特製的酸菜及花生粉，一口咬下有濃濃滿足感，透露曾經有人帶給她吃過，她這次還特地自備鍋子，要再帶一份回家跟家人一起吃。

盧秀燕表示，過去她擔任立委期間，力爭米其林指南評鑑納入台中美食，時任行政院長的副總統賴清德也一口承諾，台中今年被米其林指南列為評鑑的城市，登上國際舞台、也讓全世界認識台中美食，是一件很棒的事！更感謝這麼多年來，在台中各個角落辛苦從事美食料理的達人們，能夠入選「必比登推介」店家，非常恭喜他們。

關鍵字

米其林指南 必比登 封肉刈包 台中美食 盧秀燕

NOW民調中心

既害怕又愛看嗎！票選您覺得最可怕的靈異節目

既害怕又愛看嗎！票選您覺得最可怕的靈異節目

繼續作答
您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

繼續作答

想看更多

[PR]雪上加霜！大爆炸只是導火線！黎巴嫩政經危機早瀕臨崩潰邊緣

雪上加霜！大爆炸只是導火線！黎巴嫩政經危機早瀕臨崩潰邊緣

[PR]疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

陳其邁小內閣出爐　副市長是這三人

陳其邁小內閣出爐　副市長是這三人

[PR]『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

[PR]鬼月不要怕！普渡怎麼拜？拜什麼？中元節大補貼攏底家

鬼月不要怕！普渡怎麼拜？拜什麼？中元節大補貼攏底家

[PR]「愛奇藝條款」9/3正式上路！條款內容是什麼？以後不能看愛奇藝了嗎？

「愛奇藝條款」9/3正式上路！條款內容是什麼？以後不能看愛奇藝了嗎？

[PR]2020 年 8 月車市優惠總整理！購車、輪胎、回廠看這最便宜

2020 年 8 月車市優惠總整理！購車、輪胎、回廠看這最便宜

[PR]過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

[PR]「彰化少年採檢」事件吵什麼！為什麼「逆時中」聲浪越來越大 一次帶你了解

「彰化少年採檢」事件吵什麼！為什麼「逆時中」聲浪越來越大 一次帶你了解

[PR]基本工資調兩百元成「史上最微幅調漲」！但資方面對調漲又會有怎樣的衝擊

基本工資調兩百元成「史上最微幅調漲」！但資方面對調漲又會有怎樣的衝擊

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR][塔羅小測驗]中元普渡，鬼門開，在這刺激的鬼月我是否需要注意些什麼？

[塔羅小測驗]中元普渡，鬼門開，在這刺激的鬼月我是否需要注意些什麼？

[PR]情人節到大稻埕 聽情歌、看煙火 最完美約會攻略都在這

情人節到大稻埕 聽情歌、看煙火 最完美約會攻略都在這

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]悅氏榮獲歐洲最具權威食品品質評鑑最高金賞獎

悅氏榮獲歐洲最具權威食品品質評鑑最高金賞獎

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽