後疫情時代　南部最大型就博會台南登場

這場就博會是後疫情時代南部最大場的徵才博覽會，將近5,100個待遇30K起跳的職缺；甚至有廠商開出月薪150K搶人才，吸引不少民眾到場求職，主辦單位估計首日求職人數超過5,000人。
勞動部次長林三貴表示，今年因疫情關係，勞動部上半年的就博會都改為線上活動，所幸台灣疫情控制得當，廠商的求才需求也在近期開始回溫；勞動部特別在7、8月，於北、中、南區增辦3場大型的就業博覽會，同時也特別編列預算，分別從「衝就業」、「練專長」、「興僱用」三個面向來協助青年朋友。
林三貴指出，其他非應屆畢業的青年朋友不用擔心，勞動部去年也編列95億元推動「投資青年就業方案」，結合8個部會48項措施，要協助想就業的青年都能順利找到工作，也協助企業補實人力。
勞動力發展署長施貞仰表示，此次就博會超過8成是轄區500大企業，包括台積電、聯電、奇美食品、統一超商、晶英酒店等，多家知名企業都來徵才。其中健身工廠和直得科技分別開出最高150K及100K，要找有經驗的私人教練與業務工程師；22日徵才以科技業廠商為主，23日徵才則以傳產、批發零售業為大宗，民眾要把握機會。
台南市長黃偉哲表示，台南市的失業率是六都最低，勞動參與是六都最高，若能幫助更多年輕好朋友，尤其是踏出校門的新鮮人，能夠找到合適的工作，相信他們一定能夠發揮所長，馬上投入勞動力市場、馬上創造價值、馬上得到收入，馬上就可以去消費；這樣的良性循環也是我們努力的目標。
黃偉哲說，到8月21日為止，台南的三倍券消費登錄的抽獎金額已達到12.3億，由此可見，這個消費力是有爆發；因此，我們希望有更多年輕人找到好工作，趕快投入消費市場，這點是我們努力的目標
現場除徵才活動外，也規劃四大專區讓民眾參觀，其中「產業展示區」有Gogoro、瓜瓜園企業、蘭都觀光工廠、健身工廠等4家企業，現場打造實作及產品展示，聚集不少民眾體驗；另外「職訓成果展示區」則有不少雷射雕刻、在地點心與創意伴手禮的職訓學員創意作品，吸引許多人駐足欣賞。
這次就博會導入「無紙化數位徵才」，求職民眾只需在線上先行完成履歷資料填寫，取得報名序號就能與廠商進行面試，環保又簡便，現場還有人資顧問幫忙履歷健檢、模擬面試、職涯諮詢與韓式證件照拍攝服務，相當貼心。