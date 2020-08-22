台中夜光森林新秘境　大坑生態園區嶄新亮相

有台中市後花園美名「大坑風景區」是登山民眾心靈沉澱與親近自然的重要休憩好所在，而「大坑生態園區」更是扮演了重要角色，市政府持續提升園區的自然生態環境品質，已在近期完工，大幅提升棲地水池保水度及步道舒適性，生態也逐漸回復，夏日是蝶類大發生的時間，現在園區隨處可見蝴蝶成群。



觀旅局長林筱淇表示，大坑擁有溫泉、山景及景觀餐廳等豐富觀光資源，而「大坑生態園區」為免費開放的休閒場所，加上104年通過行政院環保署環教場所認證後，吸引許多喜愛大自然的民眾前往體驗，園區內的生態相當豐富，光是蝴蝶種類就高達140多種，也有眾多獨特的昆蟲及蛙類棲息於此，為中台灣體驗自然生態及環境教育首選的地標，更榮獲環保署評鑑為五顆星優等環教場域。





為了讓民眾有更加安全與舒適的休憩環境，市府將舊有木棧道修繕為全齡步道、新增兩座雨撲滿儲水設施減少乾旱期缺水之患，以及特別建置生態緩流水道增加螢火蟲棲息地，孕育了大坑生態物種多樣性，不妨讓大朋友、小朋友或身心障礙人士至生態豐富的登山步道吸收山林芬多精、大啖在地特色美食芋圓、麻竹筍、甕窯雞等，再去附近的溫泉會館享受美人湯舒緩身心疲勞，推薦民眾來趟2日遊感受大坑心體驗。





觀旅局表示，工程完工後，民眾將更能體驗生態旅遊、環境教育及自然多元樣貌，熱愛自然生態的遊客也能盡情享受大坑生態園區的森林浴，在白天可以看見成群蝴蝶翩翩飛舞，在初春晚上更能找到火金姑-螢火蟲的蹤跡，四季中還能感受大自然換新衣的巧妙，另外園區在假日也有專業志工生態導覽解說及平日開放團體預約申請環境教育課程讓遊客們感同身受。



