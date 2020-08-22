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大小頑童繪畫大PK　90歲阿嬤初試啼音喜獲獎

記者金武鳯/台中報導
calendar_today2020-08-22 17:40:00

▲水保局南投分局推展水保土育育教於樂，舉辦大小頑童繪畫大PK，參賽踴躍，今天頒獎。（圖／金武鳳攝，2020.8.22)
▲水保局南投分局推展水保土育育教於樂，舉辦大小頑童繪畫大PK，參賽踴躍，今天頒獎。（圖／金武鳳攝，2020.8.22)
農委會水土保持局南投分局為推展水保教育，寓教於樂，舉辦老小頑童繪畫大pk，吸引來自全台作品6千餘件，經評選錄取5組共99件作品，今（22）日舉辦頒獎典禮，高齡90歲黃涼妹，雖自喻「拿鋤頭比畫筆順手」，竟然首次參賽即獲得佳作，興趣爆發表示「要繼續畫下去」。

頒獎典禮現場另設置「農萊市集」，展售各類農村好物，有香蕉、茶葉及菇類農特產，吸引逛outlet民眾搶購另「水保教具闖關」活動區，提供民眾闖關體驗，從玩水保中，學水保，凡闖關蓋滿六個印章，即可參加摸彩，有機會將機票、住宿券等多項大獎與精美水保禮品帶回家。

▲水保局南投分局長陳榮俊頒獎給90歲阿嬤黃涼妹，勉她繼續以畫愉心。（圖／金武鳳攝，2020.8.22)
▲水保局南投分局長陳榮俊頒獎給90歲阿嬤黃涼妹，勉她繼續以畫愉心。（圖／金武鳳攝，2020.8.22)
南投分局長陳榮俊表示，繪畫比賽參與踴躍，老少皆有，收件作品達6284件，經網路人氣票選，及３名評審評選後，決選錄取5組共計99件作品，獲獎者年齡最高的是90歲黃涼妹，最小的現在還在唸幼兒園，老頑童小頑童大pk，優勝可獲獎金、獎狀及由多項獎品組成的「精質百寶箱」。

滿頭白髮的黃凉妹，十餘歲就幫家人種菜種田，沒讀什麼書。年紀大了，在南投關懷據點才接觸畫畫，一年多來，養成濃厚繪畫興趣她說，年歲已大，執筆不易，感覺拿畫筆較鋤頭還吃力，但一心想將記憶中的農村風貌畫下來，讓她一筆一畫堅持畫下去。評審認為，阿嬤作品筆觸樸拙，用色亮麗，畫中流露童趣。

▲水保局南投分局舉辦繪畫頒獎典禮，小精靈滴滴噠噠和農村小童歌舞娛人。（圖／金武鳳攝，2020.8.22)
▲水保局南投分局舉辦繪畫頒獎典禮，小精靈滴滴噠噠和農村小童歌舞娛人。（圖／金武鳳攝，2020.8.22)
黃涼妹在家人陪伴下親自上台領獎，神情難掩喜色，她說，活到90歲，生平首次參賽就能獲獎，既開心又意外，日後會繼續畫下去。小孫子則頻讚「阿嬤好厲害」。

來到麗寶樂園，不搭麗寶摩天輪就白來了。主辦單位為向獲獎者道喜，加碼贈送每人2張「麗寶天空之夢摩天輪」票券，讓他們有機會搭乘亞洲最高的摩天輪，翱翔童樂，歡度假日美好時光。繪畫比賽優勝前3名作品，共計有15件，即日起在麗寶Outlet Mall舉辦為期一個月作品展。

關鍵字

大小頑童 繪畫PK 麗寶OUTLET 水保教育 水保局南投分局

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