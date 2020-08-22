🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 地方

影／中州盃分齡籃球賽登場　84支隊伍激烈的鏖戰

記者陳雅芳／彰化報導
calendar_today2020-08-22 18:00:00

▲中州盃分齡籃球錦標賽第一天第一場次社男組之戰，由「中州科技大學」(灰衣)對上田尾青年。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.22）
▲中州盃分齡籃球錦標賽第一天第一場次社男組之戰，由「中州科技大學」(灰衣)對上田尾青年。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.22）
全國全民中州盃分齡籃球錦標賽，今年受到新冠肺炎疫情影響，中州科技大學審慎評估後決定如期辦理，但是縮小規模並取消國中組的比賽，今（22）日起一連9天在中州科技大學體育館及風雨球場舉行，今年共有84支隊伍報名參賽，各類組展開激烈的鏖戰。

▲社男組「紫銨行銷」(藍衣)vs.
▲社男組「紫銨行銷」(藍衣)vs. 「日利營造」(黑衣)之戰，「日利營造」一路領先到終場。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.22）
22日第一天開始上場的是臥虎藏龍的社男組預賽第一場「中州科技大學」對上「田尾青年」，「田尾青年」以一分險勝；「日利營造」強攻搶分，以20分之差擊退「紫銨行銷」；中州科大籃球隊畢業校友亦組成「溪湖阿讚青年」、「態新」及「逢甲珍膳坊」三支球隊參加比賽，繼續在籃球場上與各界好手交流球技。

▲「日利營造」球員大多成家立業，比賽帶小孩一起來觀賽增進家人情感與親子關係。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.22）
▲「日利營造」球員大多成家立業，比賽帶小孩一起來觀賽增進家人情感與親子關係。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.22）
社男組為不分年齡，自由組隊參加，第一天比賽的第一場次是由中州科大甲三級籃球隊所組成的「中州科技大學」隊，對上由田尾青年詹凱博召集組成的「田尾青年」隊兩隊實力旗鼓相當，前兩節分數只有些微差距，到了第三節「田尾青年」大爆發，硬是把比數拉開，第四節「中州科技大學」急起直追，在終場倒數1秒出手投進三分球，加罰一顆再得一分，但終場仍以60:61飲恨，「田尾青年」驚險拿下第一勝。

▲由田尾青年詹凱博(右一)召集組成的「田尾青年」隊，以一分之差驚險奪勝。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.22）
▲由田尾青年詹凱博(右一)召集組成的「田尾青年」隊，以一分之差驚險奪勝。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.22）
「日利營造」教練柯文良表示，球員大約30~40人，平時會在和美實驗學校練球；柯文良認為，球員大都已經成家立業，只要有比賽就會帶著小孩一起來觀賽，不只可以切磋球技，更可以增進家人情感、親子關係，是一舉兩得的事，也感謝日利營造公司贊助他們南征北討參加比賽。

▲社男組「中州科技大學」隊是由現役甲三級籃球隊球員所組成。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.22）
▲社男組「中州科技大學」隊是由現役甲三級籃球隊球員所組成。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.22）
這次組成「溪湖阿讚青年」、「態新」及「逢甲珍膳坊」三支球隊參賽馬來西亞生外籍生張永煌去年畢業後留在台灣工作，目前是溪湖「阿讚豬腳爌肉飯」的員工，老闆知道他要組隊回母校參加比賽，因此大方贊助經費，張永煌說，平時大家各自練習，要比賽時就會聚一起，重溫在學校打球時的點滴，希望對籃球的熱情繼續在球場上延續。
 

 

關鍵字

中州盃分齡籃球賽 溪湖阿讚 逢甲珍膳坊 籃球場 臥虎藏龍 籃球

NOW民調中心

既害怕又愛看嗎！票選您覺得最可怕的靈異節目

既害怕又愛看嗎！票選您覺得最可怕的靈異節目

繼續作答
您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

繼續作答

想看更多

[PR]雪上加霜！大爆炸只是導火線！黎巴嫩政經危機早瀕臨崩潰邊緣

雪上加霜！大爆炸只是導火線！黎巴嫩政經危機早瀕臨崩潰邊緣

[PR]疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

陳其邁小內閣出爐　副市長是這三人

陳其邁小內閣出爐　副市長是這三人

[PR]『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

[PR]鬼月不要怕！普渡怎麼拜？拜什麼？中元節大補貼攏底家

鬼月不要怕！普渡怎麼拜？拜什麼？中元節大補貼攏底家

[PR]「愛奇藝條款」9/3正式上路！條款內容是什麼？以後不能看愛奇藝了嗎？

「愛奇藝條款」9/3正式上路！條款內容是什麼？以後不能看愛奇藝了嗎？

[PR]2020 年 8 月車市優惠總整理！購車、輪胎、回廠看這最便宜

2020 年 8 月車市優惠總整理！購車、輪胎、回廠看這最便宜

[PR]過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

[PR]「彰化少年採檢」事件吵什麼！為什麼「逆時中」聲浪越來越大 一次帶你了解

「彰化少年採檢」事件吵什麼！為什麼「逆時中」聲浪越來越大 一次帶你了解

[PR]基本工資調兩百元成「史上最微幅調漲」！但資方面對調漲又會有怎樣的衝擊

基本工資調兩百元成「史上最微幅調漲」！但資方面對調漲又會有怎樣的衝擊

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR][塔羅小測驗]中元普渡，鬼門開，在這刺激的鬼月我是否需要注意些什麼？

[塔羅小測驗]中元普渡，鬼門開，在這刺激的鬼月我是否需要注意些什麼？

[PR]情人節到大稻埕 聽情歌、看煙火 最完美約會攻略都在這

情人節到大稻埕 聽情歌、看煙火 最完美約會攻略都在這

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]悅氏榮獲歐洲最具權威食品品質評鑑最高金賞獎

悅氏榮獲歐洲最具權威食品品質評鑑最高金賞獎

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽