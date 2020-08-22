影／中州盃分齡籃球賽登場　84支隊伍激烈的鏖戰

全國全民中州盃分齡籃球錦標賽，今年受到新冠肺炎疫情影響，中州科技大學審慎評估後決定如期辦理，但是縮小規模並取消國中組的比賽，今（22）日起一連9天在中州科技大學體育館及風雨球場舉行，今年共有84支隊伍報名參賽，各類組展開激烈的鏖戰。

▲社男組「紫銨行銷」(藍衣)vs. 「日利營造」(黑衣)之戰，「日利營造」一路領先到終場。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.22）

22日第一天開始上場的是臥虎藏龍的社男組預賽

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第一場「中州科技大學」對上「田尾青年」，「田尾青年」以一分險勝；「日利營造」強攻搶分，以20分之差擊退「紫銨行銷」；中州科大籃球隊畢業校友亦組成「溪湖阿讚青年」、「態新」及「逢甲珍膳坊」三支球隊參加比賽，繼續在籃球場上與各界好手交流球技。

▲「日利營造」球員大多成家立業，比賽帶小孩一起來觀賽增進家人情感與親子關係。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.22）

社男組為不分年齡，自由組隊參加，第一天比賽的第一場次是由中州科大甲三級籃球隊所組成的「中州科技大學」隊，對上由田尾青年詹凱博召集組成的「田尾青年」隊

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兩隊實力旗鼓相當，前兩節分數只有些微差距，到了第三節「田尾青年」大爆發，硬是把比數拉開，第四節「中州科技大學」急起直追，在終場倒數1秒出手投進三分球，加罰一顆再得一分，但終場仍以60:61飲恨，「田尾青年」驚險拿下第一勝。

▲由田尾青年詹凱博(右一)召集組成的「田尾青年」隊，以一分之差驚險奪勝。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.22）

「日利營造」教練柯文良表示，球員大約30~40人，平時會在和美實驗學校練球；柯文良認為，球員大都已經成家立業，只要有比賽就會帶著小孩一起來觀賽，不只可以切磋球技，更可以增進家人情感、親子關係，是一舉兩得的事，也感謝日利營造公司贊助他們南征北討參加比賽。

▲社男組「中州科技大學」隊是由現役甲三級籃球隊球員所組成。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.22）

這次組成「溪湖阿讚青年」、「態新」及「逢甲珍膳坊」三支球隊參賽

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馬來西亞生外籍生張永煌去年畢業後留在台灣工作，目前是溪湖「阿讚豬腳爌肉飯」的員工，老闆知道他要組隊回母校參加比賽，因此大方贊助經費，張永煌說，平時大家各自練習，要比賽時就會聚一起，重溫在學校打球時的點滴，希望對籃球的熱情繼續在球場上延續。