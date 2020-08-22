影／中州盃分齡籃球賽登場　84支隊伍激烈的鏖戰

22日第一天開始上場的是臥虎藏龍的社男組預賽﹔第一場「中州科技大學」對上「田尾青年」，「田尾青年」以一分險勝；「日利營造」強攻搶分，以20分之差擊退「紫銨行銷」；中州科大籃球隊畢業校友亦組成「溪湖阿讚青年」、「態新」及「逢甲珍膳坊」三支球隊參加比賽，繼續在籃球場上與各界好手交流球技。
社男組為不分年齡，自由組隊參加，第一天比賽的第一場次是由中州科大甲三級籃球隊所組成的「中州科技大學」隊，對上由田尾青年詹凱博召集組成的「田尾青年」隊﹔兩隊實力旗鼓相當，前兩節分數只有些微差距，到了第三節「田尾青年」大爆發，硬是把比數拉開，第四節「中州科技大學」急起直追，在終場倒數1秒出手投進三分球，加罰一顆再得一分，但終場仍以60:61飲恨，「田尾青年」驚險拿下第一勝。
「日利營造」教練柯文良表示，球員大約30~40人，平時會在和美實驗學校練球；柯文良認為，球員大都已經成家立業，只要有比賽就會帶著小孩一起來觀賽，不只可以切磋球技，更可以增進家人情感、親子關係，是一舉兩得的事，也感謝日利營造公司贊助他們南征北討參加比賽。
這次組成「溪湖阿讚青年」、「態新」及「逢甲珍膳坊」三支球隊參賽﹔馬來西亞生外籍生張永煌去年畢業後留在台灣工作，目前是溪湖「阿讚豬腳爌肉飯」的員工，老闆知道他要組隊回母校參加比賽，因此大方贊助經費，張永煌說，平時大家各自練習，要比賽時就會聚一起，重溫在學校打球時的點滴，希望對籃球的熱情繼續在球場上延續。