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八卦山九龍池點燈　浪漫光雕持續到9月30日

記者葉靜美/彰化報導
calendar_today2020-08-23 11:58:08

▲八卦山九龍池廣場搖身一變成情人音樂會舞臺，活動邀請多位年輕偶像藝人到場演出，為即將到來的情人節營造浪漫氛圍。（圖／記者葉靜美攝）
▲八卦山九龍池廣場搖身一變成情人音樂會舞臺，活動邀請多位年輕偶像藝人到場演出，為即將到來的情人節營造浪漫氛圍。（圖／記者葉靜美攝）
不論是情人或家人，來彰化八卦山約會吧！彰化市公所今年再次將八卦山天空步道，打造成全國最長光雕鵲橋，結合音樂會、未婚聯誼與愛情市集，舉辦「卦山夕照．幸福鵲橋」系列活動，昨（22）日晚上在九龍池舉辦點燈，浪漫光雕將持續到9月30日。

路寒袖等12位詩人的愛情詩看板，陪民眾一起漫步天空步道；年輕藝人黃昺翔為活動創作了一首主題歌《天空步道上許願》，為了這場浪漫華麗的盛會，九龍池廣場搖身一變成情人音樂會舞臺，活動邀請多位年輕偶像藝人到場演出，為即將到來的情人節營造浪漫氛圍。

▲情侶手牽手一起漫步全國最長的幸福鵲橋。（圖／記者葉靜美攝）
▲情侶手牽手一起漫步全國最長的幸福鵲橋。（圖／記者葉靜美攝）
為了將八卦山打造成為愛情的「聖山」，彰化市公所再度讓長達一公里多的八卦山天空步道，華麗變身為全國最長的幸福鵲橋，希望能藉此吸引觀光人潮，帶動觀光產業，光雕鵲橋每天晚上6點半至9點半點燈，將浪漫照亮至9月30日；天空步道七號出口處，結合在地青農、異國美食與手作文創的「幸福．漫步．食光市集」，也配合活動時間，每周六、日的下午4點至晚上9點持續開市。

八卦山夕照美景、九龍池景觀平臺上幸福河光廊及最長光雕鵲橋，不只重現了八卦山風華，更吸引許多民眾前來欣賞八卦山夕照的瑰麗美景、光雕長廊，漫步璀璨光雕鵲橋，感受濃濃愛意與幸福，現場不只浪漫滿分，讓情侶們醉在愛情裡，也適合親子一起來，醉在幸福裡。

▲「卦山夕照．幸福鵲橋」系列活動，適合親子一起來，醉在幸福裡。（圖／記者葉靜美攝）
▲「卦山夕照．幸福鵲橋」系列活動，適合親子一起來，醉在幸福裡。（圖／記者葉靜美攝）
彰化市長林世賢說，今年有125對青年朋友來參加未婚聯誼，很難得能夠在彰化看到這樣的盛況，鼓勵參加未婚聯誼的年輕朋友要敞開心胸、勇於戀愛，祝福所有人都能夠幸福美滿，期望透過這樣的活動，讓彰化更幸福，更浪漫。

彰化縣長王惠美表示，八卦山是很多人的共同回憶，從山上可以眺望到鹿港的外海，生態也非常豐富，如紫斑蝶、鷹揚八卦等，8月29日以及30日將舉辦八卦山嘉年華會，歡迎鄉親一起共襄盛舉，另外只要在彰化消費滿500元，就可以登入發票參加摸彩，總共有320萬的好禮，買越多越有機會。 

關鍵字

彰化 卦山夕照 幸福鵲橋 天空步道 八卦山

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