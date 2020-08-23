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台中21家「必比登」美食擺上桌　盧秀燕開箱推薦

記者柳榮俊/台中報導
calendar_today2020-08-23 12:11:46

▲「必比登推介」台中美食名單，市長盧秀燕開箱入選的21家美食(圖／市政府提供2020.8.23)
▲「必比登推介」台中美食名單，市長盧秀燕開箱入選的21家美食(圖／市政府提供2020.8.23)
受矚目的「台北台中米其林指南2020」將於24日揭曉，先前公佈的「必比登推介」名單，首次納入台中，市長盧秀燕開箱台中入選的21家美食，與城市吉祥物虎爸PK闖關遊戲，贏家才能吃美食，兩人上演搶食大作戰，互動讓現場「笑料百出」。

現場21家美食擺上桌，盧秀燕看到美味澎拜的餐點，直呼實在太幸福了！盧表示，必比登是1000元以下的價位就能吃到三道菜，希望讓各國遊客知道台中的美食，值得坐飛機過來品嘗。

這次遊戲挑戰共七大關卡，盧秀燕與虎爸PK，共同行銷台中21家必比登美食，盧必須勝過虎爸才能品嘗料理，若輸了美食則歸工作人員所有；第一關海帶拳遊戲，虎爸一出手就打敗盧秀燕，替在場工作人員謀福利，看著餐點一道道被端走，露出可惜的表情，好在第二關繞口令遊戲盧秀燕漸入佳境，輕鬆過關，立刻品嘗起富有古早味建築的「溫叨」古法剁椒鱸魚及口感Q彈、入口即化、香味十足的「富狀元」豬腳。

第三關魔鬼氈飛鏢，虎爸才剛拿起球就黏在「虎掌」上，盧笑說，這關簡直是放水關卡，讚許虎爸具有運動家精神，隨後吃起「三喜食堂」的麻油雞佛燜飯，入味麻油雞，清爽不油膩；「淇里思」印度料理更是盧市長最喜歡外帶的異國料理店之一；第四關看誰先眨眼，因為虎爸本來就不會眨眼，盧秀燕還是發揮運動家精神，雙方僵持20餘秒後，市長受不了眨了一眼，大喊工作人員欺負市長，看著想吃的「滬舍餘味」生煎包被端走，要眾人留一顆水煎包給她，現場笑聲連連。

▲市長盧秀燕與虎爸PK，共同行銷台中21家必比登美食，盧必須勝過虎爸才能品嘗料理(圖／市政府提供2020.8.23)
▲市長盧秀燕與虎爸PK，共同行銷台中21家必比登美食，盧必須勝過虎爸才能品嘗料理(圖／市政府提供2020.8.23)
吃起「台客燒肉粥」的紅燒肉，盧秀燕表示，紅燒肉是台中有名的平民美食，不少大麵羹店都會賣這道小吃；「陸園」的砂鍋芋頭鴨，更是身為職業婦女的她在年節圍爐時必外帶的湯品；另外「沁園春」的小籠包，也現場教學，先咬小口倒出湯汁，一口吃下後再喝湯匙中的湯汁，看著市長大快朵頤，一旁虎爸口水直流，工作人員更連忙提醒市長記得顧形象。

「彭城堂」的古早味封肉刈包更是讓市長淪陷，「如果當午餐我可以吃掉三分之一！」入口即化的控肉搭配筍乾，包進刈包後加上酸菜及花生粉，她直說這道菜讓晚餐不吃澱粉的她破戒。

此外，「東山棧」甕缸雞，用傳統方式燒烤，雞肉不柴又細膩；「范記金之園草袋飯」是她從小吃到大的便當，她喜歡的原因是店家每天炸排骨一定換油，不但美味衛生，又無油耗味，讓人口水直留。

此外，「馨苑」的蝦仁月見雨來菇，新鮮蝦仁搭配雨來菇均衡營養；「清燉牛肉麵，採用西式烹調技巧與食材，呈現台灣經典美味；「尚牛二館」的苦瓜好朋友，採用新鮮溫體牛，並堅持現點現切；「富貴亭」當歸麵線，鵝肉鮮嫩又多汁；「富鼎旺」豬腳，口感軟滑且鹹香入味；「京華煙雲」的酸菜白肉鍋，自製酸菜加入豬五花肉，湯頭鮮美甘甜。

盧秀燕提到，台中許多地方家常美食賣了幾十年，雖然樸素卻讓人吃一輩子，是許多人心中的老味道，另米其林評鑑第一次到台中，代表台中美食已登上國際美食舞台，接續還有第二波米其林星級餐廳評鑑，相當令人期待，更歡迎大家來台中品嘗美食「一起開吃趣」。

關鍵字

刈包 必比登 台中美食 米其林指南2020 盧秀燕

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