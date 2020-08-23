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潭子本願山彌陀講堂中元普渡　供佛濟眾生

記者金武鳯/台中報導
calendar_today2020-08-23 13:35:47

▲潭子本願山彌陀講堂今天舉辦中元普渡，住持釋信願法師點燈照亮世間黑暗，方便好兄弟前來享用。（圖／金武鳳攝，2020.8.23)
▲潭子本願山彌陀講堂今天舉辦中元普渡，住持釋信願法師點燈照亮世間黑暗，方便好兄弟前來享用。（圖／金武鳳攝，2020.8.23)

台中市本願山彌陀講堂今天舉辦「中元普渡念佛超薦法會」，信眾參與踴躍，由住持釋信願法師帶領，以虔誠心意參香祈福，釋信願法師表示，普渡結合慈善公益，除了供佛齋僧、施食鬼神，九成民生物資供品，全發放慈善機構與低收入戶等弱勢，十方大眾的一份善心，成就三份功德。

本願山彌陀講堂一年一度中元普渡法會，場面盛大，總共備辦普桌1200桌，滿桌白米、醬油等民生物資，還動用6千斤甲級金墩米打造的「須彌山」，相當壯觀，儀式開始，住持釋信願法師親自點燈，象徵「點亮彌陀光明，照亮世間黑暗」，方便好兄弟循燈前來享用，以解除鬼道眾生飢渴之苦，真正達到普渡用意。

▲潭子本願山彌陀講堂今辦中元普度，住持感謝十方大眾護持，身後是動用六千斤白米打造的須彌山。（圖／金武鳳攝，2020.8.23)
▲潭子本願山彌陀講堂今辦中元普渡，住持感謝十方大眾護持，身後是動用六千斤白米打造的須彌山。（圖／金武鳳攝，2020.8.23)

釋信願法師表示，受疫情影響，民間景氣差，往年中元普度普桌都在1500桌左右，信眾認助踴躍，今年幸賴十方大眾護持，總算達到1200桌低標，相對上門申請物資的慈善機構卻創了新高紀錄，總共有18家，成長3成左右，本講堂會盡全力滿足他們的須求。

▲潭子本願山彌陀講堂今辦中元普度
▲潭子本願山彌陀講堂今辦中元普渡，一併發放素便當，倡導茹素護生。（圖／金武鳳攝，2020.8.23)

疫情除了影響中元普度普桌認助，由本願山彌陀講堂發起的「彌陀齋」活動，原本預計連續5天發送100個素便當，因信眾反應熱烈，直到今天，已足足辦了二個多月，每天供應的素便當，也由100個增加到110個。

釋信願法師表示，新冠肺炎疫情肆虐全球，希望藉由發送素便當，推廣蔬食護生、植福培德，並傳遞慈悲之心，幫助更多弱勢民眾，如若需要，每天發放的素當便可再加碼，至於要發放到何時？住持笑說，無限期延長。

 

 

關鍵字

本願山彌陀講堂 中元普度 釋信願法師 蔬食護生 公益

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